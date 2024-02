Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 26-2

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu VLB của Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa với giá mục tiêu 45.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Mirae Asset, VLB đang sở hữu 5 mỏ đá với tổng trữ lượng đá nguyên khối còn lại tính đến cuối năm 2023 còn gần 90 triệu m3 và tổng công suất khai thác cấp phép là 5,7 triệu m3/năm.

Theo đó, mỏ đá Tân Cang 1 đang là nguồn cung cấp đá cho dự án Sân bay Long Thành (SBLT), cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3; Mỏ Soklu2 (400.000 m3/năm) và Soklu 5 (500.000 m3/năm) là nguồn cung cấp cho cao tốc Dầu Giây – Tân Phú và Tân Phú – Liên Khương...

Năm 2024 các mỏ đá của VLB được kỳ vọng sẽ khai thác hết công suất để khi các dự án trọng điểm nêu trên đều đã khởi công.

Về kinh doanh, năm 2023, VLB ghi nhận doanh thu 1.003 tỉ đồng (giảm 21,3% so với cùng kỳ) và 143 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế so với mức lỗ 23 tỉ đồng của năm 2022.

Biến động cổ phiếu VLB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 35.400 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

VLB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 130 tỉ đồng. Tuy nhiên, Mirae Asset kỳ vọng VLB sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 187 tỉ đồng và 149 tỉ đồng, tương ứng tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.190 đồng.

Công ty hiện không có nợ vay, lượng tiền và tiền gửi gần 410 tỉ đồng cùng với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thặng dư hơn 145 tỉ đồng. Mirae Asset cho rằng VLB có thể duy trì mức cổ tức 20% bằng tiền mặt cho năm 2023 và 2024.

Theo đó, Mirae khuyến nghị mua cổ phiếu VLB với giá mục tiêu 45.000 đồng/cổ phiếu.



Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu SZC của Công ty CP Sonadezi Châu Đức với giá mục tiêu 39.300 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, doanh thu SZC đạt 818 tỉ đồng và lợi nhuận ròng đạt 219 tỉ đồng, lần lượt giảm 5% và tăng 11% so với cùng kỳ.

Biến động cổ phiếu SZC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 41.200 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Trong năm 2024-2025, MBS dự phóng lợi nhuận ròng của SZC năm có thể đạt 333 tỉ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ) và 432 tỉ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) nhờ giá cho thuê khu công nghiệp tăng 10%/năm cùng với việc sở hữu diện tích cho thuê đạt 35-40 ha.

Trên cơ sở đó, MBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu SZC với giá mục tiêu 39.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu.



Kết thúc quý IV/2023, HAX ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.077 tỉ đồng (giảm 32,6% so với cùng kỳ) và 22 tỉ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ), tương ứng mức EPS năm 2023 đạt 375 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân do sức mua ô tô hạng sang ảm đạm.

Biến động cổ phiếu HAX 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 14.400 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Vào năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HAX lần lượt ở mức 5.237 tỉ đồng (tăng 31,5% so với cùng kỳ) và 119 tỉ đồng (tăng 244% so với cùng kỳ), tương ứng mức EPS là 1.275 đồng.

Theo VDSC, kết quả trên dựa trên từ sự phục hồi nhu cầu về ô tô hạng sang từ nền thấp năm 2023 và dự báo biên lợi nhuận ròng sẽ cải thiện 162 điểm cơ bản so với cùng kỳ nhờ chấm dứt áp lực hàng tồn kho “khó bán” và mặt bằng lãi suất cao.

Vì vậy, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).