Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 4-1

Công ty chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị từ khả quan sang trung lập đối với cổ phiếu PTB của Công ty cổ phần Phú Tài. Giá cổ phiếu PTB hiện là 56.900 đồng.



Kỳ vọng thị trường nhà ở Mỹ sẽ dần đần phục hồi trong năm 2024 nhờ việc lãi suất vay mua nhà giảm. Hiệp hội Nhà ở quốc gia Mỹ dự báo doanh số bán nhà mới sẽ tăng trong năm 2024 và 2025. Sự tăng trưởng này trong năm 2024 có thể dẫn tới nhu cầu gia tăng với sản phẩm gỗ nội thất, với doanh thu dự kiến sẽ tăng 21,3% trong năm 2024 và 13,7% so với cùng kỳ trong năm 2025.

Dự báo doanh thu mảng đá sẽ tăng 9,2% trong năm 2024 và 15% so với cùng kỳ trong năm 2025. Thị trường bất động sản Việt Nam cũng sẽ cải thiện trong năm 2024 nhờ những vướng mắc về mặt pháp lý được tháo gỡ. Điều này sẽ đặt ra triển vọng tốt hơn cho doanh thu mảng đá tự nhiên của PTB (chủ yếu là tiêu thụ nội địa). Doanh thu đá thạch anh sẽ duy trì đà tăng trưởng nhờ vào giai đoạn 2 của nhà máy đá thạch anh và nhu cầu tốt tại Mỹ.

Doanh thu ô tô sẽ chỉ tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ trong năm 2024, chủ yếu do mức cơ sở thấp trong năm 2023 trong khi nhu cầu cho các sản phẩm không thiết yếu và giá trị cao như ô tô vẫn còn yếu. Do đó, chứng khoán VNDIRECT hạ khuyến nghị từ khả quan sang trung lập đối với PTB vì đợt tăng giá cổ phiếu từ đầu năm đã phần nào phản ánh những yếu tố tích cực. Giá mục tiêu mới của cổ phiếu PTB là 62.900 đồng.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu TCB của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Giá hiện tại của TCB là 32.600 đồng/cổ phiếu.

Theo VCBS, về phân tích kỹ thuật dòng tiền lớn tham gia bắt đáy ở vùng 30.000 - 31.000 đồng/cổ phiếu đã tạo đáy cho TCB, ủng hộ nhịp hồi phục mạnh mẽ quay trở lại xu hướng tăng. TCB đã thoát ra khỏi xu hướng giảm trên đồ thị giá. Trên khung đồ thị ngày, TCB đang hình thành những dấu hiệu mạnh mẽ ủng hộ cho việc bứt phá khỏi đỉnh năm 2023.

Trên khung đồ thị tuần, TCB cũng cho các tín hiệu tương tự ủng hộ cho xu hướng tăng mới của TCB cả ngắn hạn và dài hạn. Công ty chứng khoán khuyến nghị vùng mua đối với cổ phiếu TCB là từ 32.000 - 32.600 đồng.

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BWE của Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương. Giá hiện tại của cổ phiếu BWE là 40.800 đồng.

Dựa vào phương pháp định giá SoTP, giá mục tiêu cổ phiếu BWE năm 2024 là 43.800 đồng, gồm tỉ suất cổ tức 3%. BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2023 của tổng công ty này lần lượt đạt 3.444 tỉ đồng và 711 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong năm nay, sản lượng nước thương phẩm tiếp tục tăng và khối lượng rác thải phục hồi nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp ở tỉnh Bình Dương khởi sắc. Tổng công ty cũng tăng thêm khách hàng mới nhờ đầu tư tăng đường ống nước và nâng công suất nhà máy xử lý rác thải. Dân số và tỉ lệ đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương được dự báo tiếp tục gia tăng. Triển vọng dài hạn sẽ đến từ các công ty liên kết.

Doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2024 của BWE dự báo sẽ đạt 3.725 tỉ đồng và 758 tỉ đồng, tăng lần lượt 8% và 7% so với cùng kỳ. Doanh thu nước sạch, xử lý rác thải, nước thải tăng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động sản xuất ở tỉnh Bình Dương và nhà máy nước, xử lý rác được nâng công suất.

(Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán mang tính chất tham khảo)