Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 5-4

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NT2 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với giá mục tiêu 25.278 đồng/cổ phiếu.



Trong năm 2023, NT2 ghi nhận doanh số bán hàng là 6.386 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 473 tỉ đồng, giảm lần lượt 27,3% và 46,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của NT2 giảm 430 điểm cơ bản xuống còn 8% do chi phí hoạt động tăng thêm từ việc sử dụng dầu cho sản xuất điện và suy giảm sản lượng điện bán ra.

Về mặt tích cực, NT2 đã giảm chi phí quản lý và hành chính nhờ việc hoàn nhập 16 tỉ đồng từ dự phòng cho nợ xấu mà NT2 đã ghi nhận vào năm 2022. Sự giảm doanh thu sản xuất điện đã được bù đắp bằng lợi nhuận từ đầu tư tài chính, với mức tăng 99 tỉ đồng, tương đương 381% so với năm trước.

Mirae Asset dự kiến doanh số bán hàng của NT2 trong năm 2024 là 4.977 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 157 tỉ đồng (giảm 22,1% và 66,7% so với năm trước) do sụt giảm sản lượng bán điện và giá bán điện trung bình.

Dựa trên yếu tố không thuận lợi mà NT2 sẽ phải đối mặt trong năm 2024 nhưng kỳ vọng dòng tiền trong vòng đời còn lại của nhà máy điện khí nên Mirae khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NT2.

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu STK của Công ty CP Sợi Thế Kỷ với giá mục tiêu 38.550 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc năm 2023, STK ghi nhận doanh thu thuần giảm 32,6% so với cùng kỳ, đạt 1.425 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 63,8% so với cùng kỳ, còn 88 tỉ đồng, đạt lần lượt 100% và 93% so với dự phóng trước đó của PHS. So với kế hoạch kinh doanh năm 2023, STK chỉ thực hiện 66,3% về chỉ tiêu doanh thu và 34,7% mục tiêu lợi nhuận.

Trong năm 2024, STK đặt mục tiêu với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 89,7% và 242,3% so với cùng kỳ, đạt 2.703 tỉ đồng và 300 tỉ đồng.

Trong khi đó, PHS dự phóng STK chỉ sẽ ghi nhận doanh thu thuần tăng 22,6% so với cùng kỳ, đạt 1.747 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 50,3% so với cùng kỳ, đạt 132 tỉ đồng.

Kết quả trên dựa trên quan điểm thận trọng về khối lượng đơn đặt hàng dự kiến phục hồi chậm, chính sách giảm giá bán sợi tái chế để thúc đẩy tiêu thụ và giá bán sợi nguyên sinh khó tăng mạnh như STK kỳ vọng do cạnh tranh cao với sợi Trung Quốc có giá thành rẻ hơn.

Tuy nhiên, PHS vẫn khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu STK với giá mục tiêu 38.550 đồng/cổ phiếu nhờ kết quả quý I/2024 của STK tăng mạnh.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua cổ phiếu DHC của Công ty CP Đông Hải Bến Tre với giá mục tiêu 50.500 đồng/cổ phiếu.

Năm 2023, DHC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 309 tỉ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 103% kế hoạch đề ra và 98,4% dự phóng của ACBS.

Theo ACBS, kết quả giảm là do sản lượng bán hàng của DHC trong năm vừa qua giảm trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu và sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp cùng ngành.

Tuy vậy, cho năm 2024, ACBS kỳ vọng tình hình kinh doanh của DHC sẽ có phần cải thiện do giá OCC và giấy bao bì sẽ tăng nhẹ một cách ổn định trở lại cùng với nền kinh tế chung khi các ngành như may mặc, da giầy và thủy hải sản được dự báo sẽ có các đơn hàng gia tăng trở lại.

Cho năm 2024, ACBS kỳ vọng sản lượng sẽ tăng trưởng trở lại nhờ sự phục hồi của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tiếp tục thu hẹp do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng.

Do đó, ACBS khuyến nghị mua cổ phiếu DHC với giá mục tiêu 50.500 đồng/cổ phiếu.

