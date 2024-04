Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 8-4

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá mục tiêu 32.300 đồng/cổ phiếu.

Theo VDSC, Ngân hàng ACB mới đây đã đưa ra kế hoạch tương đối thận trọng cho năm 2024 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên. Tổng tài sản dự báo tăng trưởng 12%, đạt xấp xỉ 805.050 tỉ đồng.

Ngân hàng này cho biết trong quý I/2024, lợi nhuận trước thuế sơ bộ đạt 4.900 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của các nguồn thu ngoài lãi đặc biệt là phí bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng và hoàn nhập dự phòng cao trong quý I/2023. Kết quả trên hoàn thành 22,27% kế hoạch năm 2024.

Trong khi đó, với mức lợi nhuận trước thuế trên, VDSC ước tính thu nhập lãi thuần của ACB tăng trưởng khoảng 12,6% so với cùng kỳ, lên 7.000 tỉ đồng khi tăng trưởng tín dụng đạt 3,7% từ đầu năm đến nay và biên lãi ròng tăng 20 điểm cơ bản.

Cả năm 2024, VDSC dự phóng lợi nhuận trước thuế của ACB ở mức 23.059 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Do đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 32.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn với giá mục tiêu 78.500 đồng/cổ phiếu.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của VHC đạt 1.700 tỉ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu cá tra tăng 25% so với cùng kỳ, vượt trội so với ngành do thị trường Mỹ phục hồi.

Tuy nhiên, SSI dự báo biên lợi nhuận gộp trong quý I/2024 của VHC vẫn sẽ tiếp tục giảm so với cùng kỳ do doanh nghiệp giảm tỉ trọng xuất khẩu tại các thị trường có giá bán bình quân cao như Mỹ và châu Âu và giá bán so với cùng kỳ giảm. Do đó, lợi nhuận yếu có thể sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, VDSC kỳ vọng VHC sẽ có thể có tăng trưởng lợi nhuận từ nửa cuối năm 2024 nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn và mức nền so sánh thấp trong nửa cuối năm 2023.

Cả năm 2024, SSI dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của VHC lần lượt đạt 11.700 tỉ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) và 1.250 tỉ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ). Dựa vào những yếu tố trên, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu VHC với giá mục tiêu 78.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSI) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GMD của Công ty CP Gemadept với giá mục tiêu 90.400 đồng/cổ phiếu.

Theo BSI, GMD đang hưởng lợi đáng kể nhờ sự đóng góp lợi nhuận lợi nhuận sau thuế tích cực đến từ công ty liên doanh liên kết là Gemalink và SCS, lần lượt ở mức 127 tỉ đồng và 234 tỉ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ), chiếm khoảng 31% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của GMD.

Biên lợi nhuận gộp (hợp nhất) của GMD cải thiện 0,5 điểm nhờ nâng giá bốc dỡ theo thông tư 39/2023 thay thế cho thông tư 54/2018 trong bối cảnh sản lượng các công ty con hồi phục nhẹ.

Năm 2024, BSI dự báo GMD ghi nhận doanh thu thuần ở mức 4.019 tỉ đồng (tăng 4,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.169 tỉ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ) – đã loại trừ lợi nhuận bất thường 2023 và 2024.

Trên cơ sở đó, BSI khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 90.400 đồng/cổ phiếu (tăng 19% so với giá mục tiêu dự báo trước đó).

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).