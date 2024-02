Sáng 23-2, tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước; bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cùng lãnh đạo các sở, ngành và nhiều cơ quan thông tấn báo chí...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết năm 2023 với sự vào cuộc thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế của tỉnh đã đạt được kết quả cao, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được kết quả ấn tượng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 cả nước, đạt 8,34%, vượt 0,34 điểm % so với mục tiêu đề ra.

"Lần đầu tiên Bình Phước trong nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn trong nước, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Năm 2023, Bình Phước thu hút đầu tư nước ngoài 45 dự án, với số vốn tăng thêm 830 triệu USD. Đặc biệt, đã có nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký 500 triệu USD - đây là dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Phước. Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 410 dự án FDI với số vốn đăng ký hơn 4 tỉ USD" - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thông tin.



Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp Bình Phước đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước phát triển tốt, trong đó đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao có sức lan tỏa lớn như Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28, giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group. Đặc biệt, tỉnh đã kêu gọi thành công việc xã hội hóa Câu lạc bộ bóng đá tỉnh, với tên gọi CLB Bóng đá Trường Tươi- Bình Phước.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước có một phần thực binh năm 2023. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được đảm bảo.

Trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, New Zealand, Úc, đồng thời đón tiếp 48 đoàn khách nước ngoài với tổng 600 lượt khách đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh Bình Phước trong năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh thời gian tới sẽ xây dựng văn hoá, con người Bình Phước với bản sắc riêng, đa dạng như sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

"Tôi nhiệt liệt biểu dương các cơ quan báo chí thời gian qua và mong các cơ quan báo chí sẽ có những đóng góp, định hướng cho tỉnh Bình Phước trong thời gian tới" - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh.

*Dịp này, tỉnh Bình Phước trao bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền cho tỉnh năm 2023.