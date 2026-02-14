HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những công trình "mở rộng đường băng" cho TPHCM cất cánh

Ngọc Quý

(NLĐO) - Trước thềm năm 2026 Bính Ngọ, những công trình cao tốc, vành đai, metro đồng loạt khởi công, thông xe trong năm Ất Tỵ 2025 đã mở rộng cửa ngõ TPHCM.

Năm Ất Tỵ 2025 được xem là năm bản lề của hạ tầng giao thông TPHCM, khi hàng loạt công trình liên vùng đồng loạt khởi công, thông xe, tăng tốc thi công, từng bước "mở toang" các cửa ngõ chiến lược và định hình lại không gian phát triển đô thị.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 1.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối khu vực phía Tây TPHCM với tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là khu vực sân bay Long Thành

Nổi bật là dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn hơn 29.500 tỉ đồng. Trong năm qua, hơn 30 km đã được đưa vào khai thác, thu phí với đầy đủ 7/7 nút giao. 

Khoảng 25 km còn lại cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể vận hành do thiếu nút giao lên xuống. Đặc biệt, cầu Bình Khánh – hạng mục quan trọng của tuyến – đã thông xe ngày 19-12-2025, trở thành cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam, tạo trục kết nối trực tiếp khu vực phía Tây TPHCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 2.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 - 10 làn xe. Công trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 để kịp kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Song song đó, Cao tốc TPHCM - Long Thành chính thức khởi công mở rộng ngày 19-8-2025 với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng. Dự án nâng quy mô đoạn dài 21,92 km từ 4 lên 8-10 làn xe; riêng cầu Long Thành sẽ xây thêm một cầu mới 5 làn theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Công trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 để kịp kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 3.

Lễ khởi công dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1), gồm đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc

Ở hướng Tây Bắc, TPHCM đã khởi công dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1), gồm đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc. Tuyến cao tốc này khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối chiến lược giữa TPHCM với Tây Ninh và khu vực cửa khẩu Mộc Bài, mở rộng không gian phát triển về phía biên giới.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 4.

Hơn 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành - Ảnh: MINH CHÂU

Trong khi đó, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành hơn 38 km. Dù chưa thể đưa vào khai thác do một số hạng mục an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, song tuyến đường này đang dần hoàn thiện, góp phần hình thành mạng lưới cao tốc liên hoàn của vùng Đông Nam Bộ.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 5.

Đoạn cầu cạn, dự án Đường vành đai 3 TPHCM đã đạt hơn 80% khối lượng

Dự án Đường Vành đai 3 TPHCM cũng đạt hơn 70% khối lượng thi công. Riêng đoạn cầu cạn qua khu vực TP Thủ Đức (cũ) hoàn thành hơn 80%, dự kiến thông xe vào dịp 30-4-2026. Khi hoàn thành, tuyến vành đai này sẽ đóng vai trò phân luồng giao thông liên tỉnh, giảm áp lực cho nội đô và mở ra hành lang phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 6.

Nghi thức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh: DUY PHÚ

Ở lĩnh vực đường sắt, TPHCM đã động thổ tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ngày 19-12-2025. Tuyến dài 54 km, vận tốc thiết kế tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ). Đây được xem là công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam, với thủ tục đầu tư được rút ngắn đáng kể, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 7.

Phối cảnh nhà ga tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Tiếp đó, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chính thức khởi công vào dịp 15-1-2026. Dự án dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỉ đồng. 

Tuyến metro này được định vị là trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc, góp phần giảm áp lực hạ tầng đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 8.
Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 9.
Những công trình tạo đà cất cánh cho TPHCM trong năm Ất Tỵ 2025 - Ảnh 10.

Thành phố cũng hoàn thành và triển khai nhiều công trình giảm ùn ứ nội đô như hai hầm chui HC1-01, HC1-02 và cầu vượt N2 tại nút giao An Phú, khởi công nút giao ngã tư Đình; đồng thời động thổ cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu Cát Lái

Cùng với các trục liên vùng, thành phố cũng hoàn thành và triển khai nhiều công trình giảm ùn ứ nội đô như 2 hầm chui HC1-01, HC1-02 và cầu vượt N2 tại nút giao An Phú, khởi công nút giao ngã tư Đình; đồng thời động thổ cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu Cát Lái.

