HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài tháng 4-2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51 km đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BOT).

Khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài tháng 4-2026 - Ảnh 1.

Khu vực thực hiện dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua địa bàn xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ)

51 km được đầu tư theo hình thức PPP

Dự án có tổng chiều dài khoảng 51 km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 24,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km. Điểm đầu tuyến kết nối đường Vành đai 3 TPHCM, thuộc xã Phú Hòa Đông; điểm cuối giao với Quốc lộ 22 tại Km53+850, thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/giờ; giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe và sẽ mở rộng lên 6 làn theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự án, bao gồm lãi vay, là 19.617 tỉ đồng.

Nguồn vốn Nhà nước tham gia khoảng 9.674 tỉ đồng, chiếm 49,31% tổng mức đầu tư, gồm ngân sách Trung ương khoảng 2.872 tỉ đồng và ngân sách TPHCM khoảng 6.802 tỉ đồng. 

Phần vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP thu xếp khoảng 9.943 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 1.491 tỉ đồng, tương đương 15% tổng mức đầu tư. Chi phí chuẩn bị dự án khoảng 51 tỉ đồng sẽ được hoàn trả ngân sách theo quy định.

Dự án do UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền, Ban giao thông làm chủ đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và được chia thành 4 dự án thành phần.

Khởi công tuyến chính vào tháng 4-2026

Với dự án thành phần 1, xây dựng tuyến cao tốc theo hình thức BOT, tiến độ dự kiến ký hợp đồng với nhà đầu tư trong tháng 3-2026 và khởi công vào tháng 4-2026, hoàn thành khai thác cuối năm 2027.

Đến nay, Ban Giao thông đã hoàn tất khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ; UBND TPHCM đang xem xét phê duyệt kết quả và hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Luật PPP.

Dự án thành phần 2 gồm đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc đang được triển khai theo kế hoạch. Gói thầu XL02 đã khởi công ngày 19-12-2025; các gói XL01 và XL03 đang trong quá trình thẩm định, dự kiến hoàn tất trong tháng 1-2026 để tổ chức đấu thầu và khởi công trong tháng 2-2026.

Đối với dự án thành phần 3, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua TPHCM, phạm vi thu hồi đất khoảng 217,7 ha, ảnh hưởng 2.121 trường hợp. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ để bàn giao mặt bằng.

Tại dự án thành phần 4, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh, đến cuối năm 2025 đã chi trả khoảng 2.741 tỉ đồng, đạt gần 90% tổng kinh phí, tương ứng hơn 2.000 hộ dân và tổ chức.

Về giải ngân, năm 2025 các dự án thành phần 1, 2 và 3 được bố trí 5.701 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 4.439 tỉ đồng, đạt gần 78%; dự án thành phần 4 giải ngân 1.351/1.504 tỉ đồng, đạt gần 90%. Ban Quản lý dự án cho biết quá trình triển khai cơ bản đúng tiến độ, chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc lớn.

Tin liên quan

Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

(NLĐO) - Sau hơn 2 năm thi công, nút giao Mỹ Yên đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang dần lộ rõ hình hài

Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương đánh giá lại nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm

Tài xế tử vong trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

(NLĐO) – Cú va chạm mạnh trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, 2 phương tiện đều bị hư hỏng

giải phóng mặt bằng TPHCM cao tốc TPHCM - Mộc Bài Bộ Xây dựng Ban giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo