Khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài tháng 4-2026

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BOT).

Khu vực thực hiện dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua địa bàn xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ)

51 km được đầu tư theo hình thức PPP

Dự án có tổng chiều dài khoảng 51 km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 24,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km. Điểm đầu tuyến kết nối đường Vành đai 3 TPHCM, thuộc xã Phú Hòa Đông; điểm cuối giao với Quốc lộ 22 tại Km53+850, thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/giờ; giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe và sẽ mở rộng lên 6 làn theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự án, bao gồm lãi vay, là 19.617 tỉ đồng.

Nguồn vốn Nhà nước tham gia khoảng 9.674 tỉ đồng, chiếm 49,31% tổng mức đầu tư, gồm ngân sách Trung ương khoảng 2.872 tỉ đồng và ngân sách TPHCM khoảng 6.802 tỉ đồng.

Phần vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP thu xếp khoảng 9.943 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 1.491 tỉ đồng, tương đương 15% tổng mức đầu tư. Chi phí chuẩn bị dự án khoảng 51 tỉ đồng sẽ được hoàn trả ngân sách theo quy định.

Dự án do UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền, Ban giao thông làm chủ đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và được chia thành 4 dự án thành phần.

Khởi công tuyến chính vào tháng 4-2026

Với dự án thành phần 1, xây dựng tuyến cao tốc theo hình thức BOT, tiến độ dự kiến ký hợp đồng với nhà đầu tư trong tháng 3-2026 và khởi công vào tháng 4-2026, hoàn thành khai thác cuối năm 2027.

Đến nay, Ban Giao thông đã hoàn tất khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ; UBND TPHCM đang xem xét phê duyệt kết quả và hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Luật PPP.

Dự án thành phần 2 gồm đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc đang được triển khai theo kế hoạch. Gói thầu XL02 đã khởi công ngày 19-12-2025; các gói XL01 và XL03 đang trong quá trình thẩm định, dự kiến hoàn tất trong tháng 1-2026 để tổ chức đấu thầu và khởi công trong tháng 2-2026.

Đối với dự án thành phần 3, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua TPHCM, phạm vi thu hồi đất khoảng 217,7 ha, ảnh hưởng 2.121 trường hợp. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ để bàn giao mặt bằng.

Tại dự án thành phần 4, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh, đến cuối năm 2025 đã chi trả khoảng 2.741 tỉ đồng, đạt gần 90% tổng kinh phí, tương ứng hơn 2.000 hộ dân và tổ chức.