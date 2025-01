Những công ty nợ tiền tác quyền bị nêu tên

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tổ chức họp tổng hết hoạt động năm 2024

Nội dung này được Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt nam (VCPMC) đề cập trong buổi họp tổng hết hoạt động năm 2024, diễn ra sáng 17-1 tại TP HCM. Theo đó, VCPMC cho biết tiền tác quyền của năm 2024 thu được ít hơn năm 2023 vì nhiều show diễn/ sân khấu biểu diễn vẫn chưa trả tiền tác quyền trong một thời gian dài.

Trong đó, có thể kể đến như show xưa Lululola tại Đà Lạt (Lâm Đồng), các show của Mây Lang Thang ở khắp các nơi như Lâm Đồng, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM.

Gần đây, một số chương trình âm nhạc Hàn Quốc không trả tiền bản quyền và VCPMC đã tiền hành khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền như chương trình "2024 Baekhyun Asia Tour (Lonsdaleite) in Hồ Chí Minh" (đã diễn ra vào ngày 28-9-2024) do Công ty TNHH âm nhạc IME tổ chức. Ngoài ra, chương trình sắp diễn ra cũng do Công ty IME tổ chức là "2024-25 2NE1 Asia Tour (Welcome back) in Hồ Chí Minh" (sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-2-2025 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn) chưa thống nhất việc trả tiền bản quyền.

"VCPMC đã thông tin và làm việc với tổ chức bản quyền KOMCA của Hàn Quốc để phối hợp xử lý ngăn chặn hành vi xâm phạm, yêu cầu đơn vị tổ chức phải trả tiền bản quyền để được phép sử dụng, đồng thời báo cáo tình hình vi phạm của các đơn vị này đến cơ quan nhà nước có thể quyền đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm" -NSUT Đinh Trung Cẩn (Tổng Giám đốc VCPMC) cho biết.

Trong năm 2024 (tính từ ngày 1-1 đến ngày 31-12), tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc mà VCPMC đã thu là gần 400 tỉ đồng, tăng 14,2% so với năm 2023. VCPMC đã phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả với số tiền gần 257 tỉ đồng. Dự kiến, số tiền phân phố của quý IV-2024 sẽ được chi trả đến các tác giả/ chủ sở hữu quyền tác giả trong tháng 1-2025 là khoảng 94 tỉ đồng.