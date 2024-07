Những cung đường ám ảnh ở miền Đông

Tại Bình Dương, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông bởi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm. Điển hình, chỉ trong 2 ngày 18 và 19-7, trên tuyến đường này xảy ra 2 vụ TNGT giữa xe container và xe máy làm 2 người tử vong.



Giao thông hỗn loạn, kẹt xe kéo dài

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào mỗi buổi sáng khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ, giao thông tại ngã tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT743 (ngã tư An Phú) thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương luôn trong tình trạng hỗn loạn và thường kẹt xe kéo dài tới địa phận TP Dĩ An.

Anh Lê Anh Hựu, người dân kinh doanh trên tuyến đường này, cho biết mặc dù tại khu vực ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhưng do nhiều người cố vượt đèn đỏ nên dẫn đến tình trạng giao thông hỗn loạn. "Có ngày kẹt xe hàng giờ, các phương tiện phải nhích từng chút một để di chuyển. Xe tải, xe container lấn hết làn đường của xe máy khiến người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát khỏi điểm kẹt xe. Khu vực này cũng là điểm đen về TNGT" - anh Hựu nói. Cũng theo anh Hựu, việc giao thông ùn tắc đã ảnh hưởng đến công việc buôn bán của các hộ dân.

Bà Trương Thị Thúy Liên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Phát (TP Dĩ An), bức xúc: "Nếu như trước đây, xe chở hàng của doanh nghiệp tôi đi từ TP Dĩ An theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn lên TP Thủ Dầu Một chỉ mất khoảng 15 - 20 phút thì bây giờ có khi mất đến 3 giờ. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, bởi ngoài chi phí nhiên liệu tăng, có những lô hàng chậm thời gian đến cảng không lên được tàu gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp".

Đường ĐT741 là tuyến đường huyết mạch nối 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng là nỗi ám ảnh của các tài xế và người dân mỗi khi lưu thông qua đây, nhất là vào ban đêm gặp trời mưa, đường trơn. Đường ĐT741 có nhiều khúc cua gấp, nhất là đoạn qua địa phận các huyện Đồng Phú, Phú Riềng và thị xã Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước, dải phân cách khuất tầm nhìn, một số đoạn đường không có đèn chiếu sáng… rất dễ xảy ra TNGT.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường ĐT741, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khiến 4 người thương vong vào giữa tháng 5-2024 Ảnh: SỸ HƯNG

Theo người dân địa phương, thời gian qua trên tuyến đường này đã xảy ra một số vụ TNGT do phương tiện va chạm tại khúc cua, tông dải phân cách và té ngã do trời mưa đường trơn trượt.

Anh Nguyễn Văn Thược (quê Thái Bình), thường xuyên điều khiển xe tải chở hàng từ TP HCM lên thị xã Phước Long cho biết điều anh cảm thấy bất an khi di chuyển trên tuyến đường ĐT741, nhất là thời điểm chập tối, là các loại xe container, xe khách, xe tải… phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm cho những phương tiện khác.

"Tuyến đường này chỉ có vài đoạn ở tỉnh Bình Phước lắp camera phạt nguội, khi gần đến khu vực này thì các tài xế đều cho phương tiện di chuyển chậm. Sau khi đi qua đoạn đường có gắn camera, các tài xế cho xe tăng tốc đua nhau chạy bạt mạng. Thậm chí có lần tôi còn phát hiện có phương tiện vượt đèn đỏ nhưng không thấy CSGT làm nhiệm vụ để xử lý" - anh Thược khẳng định.

Kiểm tra, xử lý các vi phạm

Trước tình trạng xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp Công an tỉnh điều tra nguyên nhân và tìm giải pháp để khắc phục các điểm đen trên đường ĐT741 và những tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT.

Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Phước đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị tăng cường chức năng quản lý hoạt động vận tải, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời các điểm đen về TNGT và những điểm bất hợp lý, điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm, kiểm tra, sửa chữa… để giảm thiểu TNGT. Rà soát, điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, nhất là các biển báo liên quan tốc độ; thực hiện việc sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc trên các tuyến đường.

Công an tỉnh Bình Phước tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT trên những tuyến đường. Đặc biệt, xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển xe máy sử dụng rượu bia, ma túy, xe quá tải quá khổ, chạy quá tốc độ, tránh - vượt không đúng quy định, vượt đèn đỏ…

Để giảm ùn tắc giao thông, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ điểm giao với đường ĐT743A đến Khu Du lịch Thủy Châu đặt biển cấm ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút và cấm ô tô tải có tổng tải trọng từ 10 tấn trở lên từ 11 giờ đến 13 giờ. Tuy nhiên, việc này cũng xảy ra nhiều bất cập.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, vào thời gian cao điểm, CSGT luôn bố trí tổ tuần tra kiểm soát để xử lý các phương tiện vi phạm, giải tỏa ùn tắc giao thông. Do lượng công việc lớn nên xử lý xe dừng đỗ sai quy định vẫn chưa triệt để. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp lực lượng Cảnh sát trật tự và Công an phường tăng cường xử lý để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xây hầm chui, mở rộng đường Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe trên địa bàn. Đơn cử như tuyến đường ĐT743 giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nối vào vòng xoay An Phú, TP Thuận An về cầu vượt Sóng Thần (hướng TP HCM) mở rộng lên 6 làn xe đã thực hiện được nhiều đoạn. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang có kế hoạch xây dựng cả cầu vượt và hầm chui trên các tuyến đường qua đây. Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ thực hiện dự án cải tạo hạ tầng giao thông công cộng, dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Dự án sẽ xây dựng 6 hầm chui tại các nút giao lớn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn và triển khai tuyến buýt nhanh BRT kết nối giữa thành phố mới Bình Dương và ga Suối Tiên, dài hơn 30 km. T.Thảo