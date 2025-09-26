HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Những đại dự án mang “sứ mệnh lớn” ở Khánh Hoà

Bài, ảnh: KỲ NAM

(NLĐO)- Trong số các dự án này có nhiều dự án lớn, đại đô thị kỳ vọng thay đổi diện mạo tỉnh khánh Hòa trong thập niên tới

Ngày 26-9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp (KKT – KCN) Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với nhà đầu tư hạ tầng, với chủ đề "Kết nối đầu tư – Phát triển bền vững"

Những đại dự án định hình diện mạo mới

Theo Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội và Quy hoạch chung KKT Vân Phong 2023, khu vực này sẽ trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành, gắn với cảng trung chuyển quốc tế, logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch. Đây được xem là trụ cột tạo nên diện mạo "Khánh Hòa mới" trong thập niên tới.

KKT Vân Phong có quy mô 150.000 ha, gồm 70.000 ha đất và 80.000 ha mặt nước, đến nay đã có 19 phân khu chức năng, trong đó 11 phân khu hoàn tất quy hoạch, mở triển vọng phát triển đồng bộ.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn quy hoạch 18 KCN đến năm 2030 với hơn 6.122 ha, trong đó 7 KCN đã thành lập, nhiều nơi đạt tỷ lệ lấp đầy cao như Suối Dầu, Thành Hải, Ninh Thủy.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý KKT – KCN Khánh Hòa, cho biết 9 tháng qua, toàn tỉnh thu hút 17 dự án mới với tổng vốn hơn 76.800 tỉ đồng. Riêng các KCN tiếp nhận 12 dự án, vốn đăng ký đạt 11.269 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2024.

Những đại dự án mang “sứ mệnh lớn” ở Khánh Hoà- Ảnh 1.

Trưởng Ban Quản lý Trần Minh Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhân Đinh

Nổi bật là loạt dự án hợp tác với Sun Group như Khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Lớn – Khải Lương, Trung tâm cảng biển – đô thị Đầm Môn, khu đô thị sinh thái Cổ Mã – Tu Bông, cùng dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Phong.

Trong đó, hai dự án trọng điểm đã được phê duyệt là Khu đô thị mới Đầm Môn (1.440 ha, vốn hơn 25.100 tỉ đồng) và Khu đô thị mới Tu Bông (2.579 ha, vốn hơn 40.000 tỉ đồng).

Đây là những đại đô thị hỗn hợp, tích hợp giao thông, thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, không gian xanh và tiện ích cộng đồng, góp phần nâng chất lượng sống của người dân.

Sự hình thành của các đại đô thị hỗn hợp không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn trực tiếp tác động đến chất lượng sống của người dân địa phương.

Song song với đầu tư đô thị, Khánh Hòa đẩy mạnh hạ tầng chiến lược: cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển Vân Phong – Nha Trang, mở rộng cảng Cam Ranh và Vân Phong, hệ thống điện, nước, logistics. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Phong khi hoàn thành sẽ trở thành cửa ngõ kết nối với các trung tâm du lịch, tài chính toàn cầu.

Một số doanh nghiệp đã đề xuất các dự án quy mô lớn gắn với chiến lược phát triển bền vững của tỉnh như KCN xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn với diện tích khoảng 300 ha tại Bắc Hòn Hèo, hay dự án kho cảng khí hóa lỏng LNG hơn 350 ha tại Nam Vân Phong.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Tại hội nghị, Ban Quản lý KKT – KCN Khánh Hòa tiếp nhận hơn 30 kiến nghị từ doanh nghiệp, chủ yếu về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, cùng các đề xuất cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều ý kiến mong muốn tỉnh minh bạch hơn về ưu đãi, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ tiếp cận thông tin để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Những đại dự án mang “sứ mệnh lớn” ở Khánh Hoà- Ảnh 3.

Khu kinh tế Vân Phong có thêm 2 khu đô thị biển hơn 65.308 tỉ đồng. Ảnh: Nhân Đinh

Những đại dự án mang “sứ mệnh lớn” ở Khánh Hoà- Ảnh 4.

KKT Vân Phong nhiều dư địa để phát triển, tuy nhiên vấn đề nổi cộm là thủ tục đất đai còn kéo dài, làm chậm tiến độ dự án. Ảnh: Nhân Đinh

Vấn đề nổi cộm là thủ tục đất đai còn kéo dài, làm chậm tiến độ dự án. Ban Quản lý KKT – KCN Khánh Hòa cam kết tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy nhanh giải quyết để giao đất đúng hạn. Các kiến nghị về hạ tầng ngoài hàng rào KCN như giao thông, điện, nước, nhà ở công nhân cũng được đặc biệt quan tâm.

Ông Trần Minh Chiến nhấn mạnh Ban Quản lý KKT – KCN Khánh Hòa quyết tâm chuyển đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ. Đơn vị đã thành lập Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư với cơ chế "một cửa – một đầu mối – một cam kết thời gian". Mục tiêu đặt ra là "mỗi quyết định ban hành nhanh hơn, mỗi dự án triển khai sớm hơn và thêm nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động".

Hợp nhất Khu kinh tế Vân Phong và 4 Khu công nghiệp Ninh Thuận

Hợp nhất Khu kinh tế Vân Phong và 4 Khu công nghiệp Ninh Thuận

(NLĐO)- Chính phủ thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa với các dự án ngàn tỉ

Vướng mắc tại Khu đô thị Cổ Mã, vốn 5.900 tỉ đồng ở Vân Phong

(NLĐO)- Khu đô thị hơn 5.900 tỉ đồng tại Bắc Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đang gặp vướng mắc, cần xác định ranh giới, phạm vi

Lộ diện chủ đầu tư dự án 6.000 tỉ đồng ở Vân Phong

(NLĐO) - Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã - Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đã có chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

