HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Những địa điểm lý tưởng ngắm Mai anh đào dịp Tết

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, du khách đến Lâm Đồng sẽ có nhiều lựa chọn để cùng hòa vào lễ hội Mai anh đào 2026.

Ngày 4-1, thông tin từ UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), sắp tới phường cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026, thời gian từ 15-1-2026 đến 15-2-2026.

Những địa điểm để du khách tham gia lễ hội hoa Mai anh đào - Ảnh 1.

Đà Lạt có nhiều địa điểm tổ chức các chương trình thuộc Lễ hội hoa Mai anh đào 2026.

Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa Mai anh đào - biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt; giới thiệu, quảng bá rộng rãi giá trị thẩm mỹ, sinh thái, văn hóa của hoa Mai anh đào - loài hoa đặc trưng tạo nên dấu ấn riêng biệt của Đà Lạt, góp phần giữ gìn và phát huy hình ảnh "Đà Lạt ngàn hoa", thương hiệu "Festival Hoa Đà Lạt".

Nhiều năm qua, TP Đà Lạt (cũ, nay là các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt) nổi tiếng với nhiều địa điểm ngắm hoa Mai anh đào tuyệt đẹp khu mùa xuân về, thu hút lượng lớn du khách.

Trong lễ hội hoa Mai anh đào 2026, các địa điểm như đường Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Tùng Mậu, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Ga Đà Lạt (phường Xuân Hương – Đà Lạt) là nơi hoa Mai anh đào nở rất đẹp để du khách thưởng lãm.

Những địa điểm để du khách tham gia lễ hội hoa Mai anh đào - Ảnh 2.

Một khu dân cư trồng nhiều mai anh đào trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại phường sẽ diễn ra các chương trình gồm: lễ khai mạc - bế mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026; trồng cây "Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa Mai anh đào"; ra mắt bản đồ giới thiệu điểm đến ngắm hoa Mai anh đào; Chương trình "Hoa Mai anh đào chắp cánh thương hiệu Đà Lạt"; các chương trình "Sáng tạo cùng hoa Mai anh đào Đà Lạt", "Mai anh đào hẹn nhau giữa mùa hoa nở".

Tại phường Xuân Trường – Đà Lạt sẽ tổ chức chương trình "Hoa Mai anh đào trên vùng trà Cầu Đất" tại Đồi Trà Cầu Đất. Đây là địa điểm nhiều ngày qua Mai anh đào đang nở rộ, thu hút hàng ngàn người đến ngắm hoa mỗi ngày.

Những địa điểm để du khách tham gia lễ hội hoa Mai anh đào - Ảnh 3.

Mai anh đào đang nở rộ ở đồi trà Cầu Đất.

Tại Thung Lũng Tình Yêu (phường Lâm Viên - Đà Lạt) sẽ có Chương trình "Giấc mơ hoa Mai anh đào giữa lòng thung lũng", kết hợp sự kiện ra mắt chuỗi Vườn hoa diệu kỳ.

Còn phường Lang Biang – Đà Lạt sẽ tổ chức hội thi dân vũ "Hoa Mai anh đào - Lang Biang". Địa phương này cũng có thung lũng Mộng đào nguyên nổi tiếng với Mai anh đào nằm dọc các sườn đồi đang nở rộ.

Những địa điểm để du khách tham gia lễ hội hoa Mai anh đào - Ảnh 4.

Mai anh đào ở thung lũng Mộng đào nguyên.

Ngoài các chương trình, sự kiện nêu trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp tục đăng ký tham gia hưởng ứng Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 bằng các chương trình, sự kiện cụ thể.

Tin liên quan

Phạt ba người dắt chó chiếm gốc mai anh đào đẹp nhất Quảng trường Lâm Viên

Phạt ba người dắt chó chiếm gốc mai anh đào đẹp nhất Quảng trường Lâm Viên

(NLĐO) - Ba thanh niên dắt chó chiếm gốc cây mai anh đào đẹp nhất Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị phạt 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Xử lý nhanh 2 thanh niên dắt chó chiếm chỗ cây mai anh đào đẹp nhất quảng trường Lâm Viên

(NLĐO) - Khi du khách phản ánh, cơ quan chức năng TP Đà Lạt nhanh chóng đưa 2 thanh niên dắt chó chiếm chỗ chụp ảnh tại cây mai anh đào ở quản trường Lâm Viên về xử lý.

Hoa mai anh đào rực rỡ hút khách đến Măng Đen

(NLĐO) - Những ngày này, mai anh đào đang nở rộ hồng rực cả vùng đất Măng Đen đã thu hút du khách từ nhiều nơi đổ về thưởng lãm.

Lâm Đồng Đà Lạt Tết nguyên đán du lịch Đà Lạt mai anh đào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo