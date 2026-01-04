Những địa điểm lý tưởng ngắm Mai anh đào dịp Tết

Ngày 4-1, thông tin từ UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), sắp tới phường cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026, thời gian từ 15-1-2026 đến 15-2-2026.



Đà Lạt có nhiều địa điểm tổ chức các chương trình thuộc Lễ hội hoa Mai anh đào 2026.

Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa Mai anh đào - biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt; giới thiệu, quảng bá rộng rãi giá trị thẩm mỹ, sinh thái, văn hóa của hoa Mai anh đào - loài hoa đặc trưng tạo nên dấu ấn riêng biệt của Đà Lạt, góp phần giữ gìn và phát huy hình ảnh "Đà Lạt ngàn hoa", thương hiệu "Festival Hoa Đà Lạt".

Nhiều năm qua, TP Đà Lạt (cũ, nay là các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt) nổi tiếng với nhiều địa điểm ngắm hoa Mai anh đào tuyệt đẹp khu mùa xuân về, thu hút lượng lớn du khách.

Trong lễ hội hoa Mai anh đào 2026, các địa điểm như đường Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Tùng Mậu, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Ga Đà Lạt (phường Xuân Hương – Đà Lạt) là nơi hoa Mai anh đào nở rất đẹp để du khách thưởng lãm.

Một khu dân cư trồng nhiều mai anh đào trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại phường sẽ diễn ra các chương trình gồm: lễ khai mạc - bế mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026; trồng cây "Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa Mai anh đào"; ra mắt bản đồ giới thiệu điểm đến ngắm hoa Mai anh đào; Chương trình "Hoa Mai anh đào chắp cánh thương hiệu Đà Lạt"; các chương trình "Sáng tạo cùng hoa Mai anh đào Đà Lạt", "Mai anh đào hẹn nhau giữa mùa hoa nở".

Tại phường Xuân Trường – Đà Lạt sẽ tổ chức chương trình "Hoa Mai anh đào trên vùng trà Cầu Đất" tại Đồi Trà Cầu Đất. Đây là địa điểm nhiều ngày qua Mai anh đào đang nở rộ, thu hút hàng ngàn người đến ngắm hoa mỗi ngày.

Mai anh đào đang nở rộ ở đồi trà Cầu Đất.

Tại Thung Lũng Tình Yêu (phường Lâm Viên - Đà Lạt) sẽ có Chương trình "Giấc mơ hoa Mai anh đào giữa lòng thung lũng", kết hợp sự kiện ra mắt chuỗi Vườn hoa diệu kỳ.

Còn phường Lang Biang – Đà Lạt sẽ tổ chức hội thi dân vũ "Hoa Mai anh đào - Lang Biang". Địa phương này cũng có thung lũng Mộng đào nguyên nổi tiếng với Mai anh đào nằm dọc các sườn đồi đang nở rộ.

Mai anh đào ở thung lũng Mộng đào nguyên.

Ngoài các chương trình, sự kiện nêu trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp tục đăng ký tham gia hưởng ứng Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 bằng các chương trình, sự kiện cụ thể.