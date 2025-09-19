Những điểm trội của sinh viên cao đẳng được doanh nghiệp "săn" đón

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Eurostone, Giám đốc Vận hành Học viện Đào tạo Chỉ huy trưởng, tại chương trình Ngày hội đến trường do Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP HCM tổ chức sáng 19-9.

Một sinh viên cho biết đã đăng ký học song song 2 ngành công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công nghệ kỹ thuật xây dựng. Ước mơ lớn nhất của em là có thể tự xây được ngôi nhà riêng cho mình.

Định hướng rõ trong ngày đầu đến trường

Tại ngày hội, tân sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học, được giới thiệu các chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa, đồng thời được trò chuyện cùng chuyên gia, định hướng chiến lược học tập ngay trong ngày đầu tiên đến trường.

Ông Tuấn cho biết hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự có tay nghề cao. Tình trạng này đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong cách thức tuyển dụng.

"Bây giờ không còn là chuyện sinh viên đi xin việc nữa, thay vào đó doanh nghiệp phải đi tìm lao động phù hợp. Sinh viên có thể chủ động lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và sở thích của mình" - ông Tuấn khẳng định.

Trong lĩnh kiến trúc - nội thất - xây dựng, sinh viên học hệ CĐ có nhiều lợi thế, trong đó kinh nghiệm thực chiến là cốt lõi. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp "đặt hàng" tuyển dụng ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, cho thấy sự đánh giá cao đối với đội ngũ kỹ sư thực hành.

Theo ông Tuấn, điều này đã phá vỡ hoàn toàn định kiến về sự thua kém của sinh viên CĐ so với ĐH.

Ông Nguyễn Đức Tuấn giao lưu cùng tân sinh viên

Theo các chuyên gia, lợi thế của hệ đào tạo CĐ ở thời điểm hiện đại gồm: Kỹ năng thực chiến, rút ngắn thời gian đào tạo, gia nhập thị trường lao động sớm, đủ điều kiện liên thông lên ĐH, khắc phục tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ", tham gia nhiều công ty sản xuất; dễ dàng khởi nghiệp với một ngành nghề cụ thể.

Yêu nghề lúc nào không hay

Tại ngày hội, em Thái Thịnh, tân sinh viên ngành thiết kế nội thất, cho biết thời gian đầu cảm thấy rất hoang mang. Thịnh không biết lựa chọn có là điều đúng đắn hay không trong khi đa số bạn bè cùng lứa đều học ĐH.

"Sau khi được tiếp xúc với thầy, cô và giao lưu cùng các chuyên gia là doanh nghiệp, em cảm thấy gần gũi và hình dung rõ hơn bức tranh 2 năm sắp tới của mình cần phải làm gì. Em hy vọng mình sẽ gặt hái nhiều thành công với nghề đã chọn" - Thịnh bày tỏ.

Em Nguyễn Phạm Bảo Ngọc cho hay ban đầu lựa chọn học trung cấp ngành thiết kế thời trang, sau khi nghe tư vấn từ gia đình, em chọn học ngành thiết kế kiến trúc.

Không chỉ có nam giới, nhiều nữ sinh cũng có đam mê thiết kế kiến trúc

"Trong quá trình học, em bắt đầu cảm thấy ngành này cũng có nhiều thú vị và yêu nghề lúc nào không hay. Ấn tượng nhất của em chính là có thể đi thực tập sớm và liên thông lên CĐ dễ dàng" - Ngọc hào hứng nói.

Lành nghề mới thành công Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, nhận xét việc định hướng nghề nghiệp trong thời đại số không chỉ dừng lại ở việc chọn nghề mà giúp học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng, tư duy nghề nghiệp, năng lực học tập suốt đời. Một số bạn trẻ và phụ huynh vẫn dựa vào truyền thống hoặc xu hướng "hot" để chọn ngành, chưa hiểu bản thân, chưa hiểu nghề, chưa hiểu những thay đổi của thị trường lao động. "Chỉ có những quan điểm về lành nghề trong chọn và học tập nghề nghiệp và sự xuất sắc trong nghề là yếu tố quyết định thành công" - ông Tuấn khẳng định.



