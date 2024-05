Những diễn biến đáng lưu ý của thời tiết TP HCM trong tháng 5

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong tháng 5 năm nay, TP HCM có nhiệt độ cao hơn so với mọi năm. Theo đó, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 29-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Trong 10 ngày đầu của tháng 5, thời tiết TP HCM phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt giảm bớt so với tuần cuối tháng 4 nhưng vẫn còn xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố trong một vài ngày. Trong các ngày 2 và 5, 6, 7,8-5 có khả năng có mưa rào và dông rải rác với một vài nơi có mưa vừa. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông.

Trong tháng 5, TP HCM có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C

Trong 10 ngày giữa tháng, thời tiết TP HCM phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng dông lốc sét, mưa đá có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35-37 độ C xuất hiện ở klhu vực trung tâm thành phố trong một vài ngày.

Trong 10 ngày cuối của tháng, thời tiết TP HCM phổ biến có mưa rào và dông rải rác, với khả năng có mưa vừa, mưa to trong một vài ngày. Đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nhìn chung, tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, nửa đầu tháng có một vài đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Mùa mưa khả năng xuất hiện trong khoảng giữa đến cuối tháng 5.

Cũng theo đơn vị này, nắng nóng vẫn còn một vài đợt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C ở khu vực trung tâm thành phố. Dông, lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá với cường độ mạnh trong những cơn mưa dông.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá trong những cơn mưa dông có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản và gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt. Một vài ngày nắng nóng với nhiệt độ cao, độ ẩm thấp sẽ gây thời tiết rất khó chịu, nhất là đối với những hoạt động ngoài trời.

Dự báo chi tiết nhiệt độ trung bình và lượng mưa tháng 5 tại các điểm trên khu vực TP HCM:

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 5-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình những năm trước. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình những năm trước từ 0.5-1.5 độ C.