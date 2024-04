TP HCM sẽ có mưa rào vài nơi trong 2 ngày 30-4, 1-5?

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong 2 ngày 30-4 và 1-5, thời tiết TP HCM ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng lốc, sét gió giật mạnh trong mưa dông.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ trong ngày 1-5.

Trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, đêm không mưa. Nắng nóng đến nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện trong 2-3 ngày tới, kéo dài cho đến hết những ngày nghỉ lễ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.



Chiều tối và đêm cục bộ có mưa rào và dông, mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Từ ngày 2-5 trở đi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi từ 29-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 36-39 độ C; tại miền Tây từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong ngày hôm nay (30-4), thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi. Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Theo đó, cường độ nắng thay đổi ít so với ngày hôm trước, nắng lên khá sớm và kéo dài đến tận chiều tối.

Nắng nóng xuất hiện từ 10 giờ đến 17 giờ làm cho trời càng khô hanh, độ ẩm không khí xuống thấp. Do đó, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, cũng như cháy rừng ở mức báo động cực kỳ nguy hiểm.

Chiều tối cùng ngày có mưa rào mang tính chất địa phương và thời gian mưa không kéo dài. Chủ yếu xuất hiện ở phía bắc miền Đông (Bình Phước, Đồng Nai) và khu vực miền Tây (Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp). Đêm nay không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; tại miền Tây từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.