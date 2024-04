Bà Nguyễn Thúy - nhân viên văn phòng tại quận 3, TP HCM - cho biết sau khi kết nối Wifi miễn phí ở các điểm xung quanh khu vực cà phê vỉa hè hay công viên, một vài ngày sau bà thường bị các số điện thoại lạ gọi đến để quảng cáo dịch vụ như du lịch, làm đẹp, đầu tư chứng khoán...

"Để sử dụng được Wifi miễn phí đó, bà Thúy được yêu cầu phải cung cấp thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc độ tuổi, thậm chí có Wifi yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook bằng chính đường link do Wifi đó dẫn nguồn. "Tôi tự hỏi đây có phải là nguyên nhân khiến thông tin bị rò rỉ nhưng tôi rất lo ngại liệu thông tin của tôi có bị lấy đi để lừa đảo hay không?"- bà Thúy lo lắng.

Trong khi đó, ông Quốc Tân, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho hay khi sử dụng Wifi "chùa", ông có cảm giác đang bị ai đó nghe lén và website liên quan một vài phút sau sẽ được hiển thị ra.

Ảnh minh họa

"Chẳng hạn như tôi nói sắp đi du lịch Phú Quốc, trên Facebook sẽ xuất hiện quảng cáo các gói tour du lịch đi đến đó hoặc Wifi gửi một website đến với nội dung tương tự và yêu cầu người dùng điền tên, số điện thoại để tiếp tục kết nối Wifi"- ông Tân dẫn chứng.

Theo một số chuyên gia an ninh mạng, người dùng có thể bị hack dữ liệu là do vào một số điểm truy cập Wifi giả mạo do hacker tạo ra, sau đó để sử dụng được Wifi, người dùng phải cung cấp thông tin, đồng nghĩa với việc chúng đã lấy được thông tin người dùng.

Ngoài ra, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ, hacker đã có thể dễ dàng xâm nhập vào Wifi công cộng để quét các thiết bị đang sử dụng và thu thập dữ liệu...

"Để không bị hack bởi Wifi miễn phí, người dùng cần phải tìm kiếm nguồn gốc của mạng Wfii sắp kết nối thuộc đơn vị nào. Chẳng hạn như bạn đang ngồi làm việc tại đơn vị ABC, hãy hỏi trước người quản lý ở đó sau đó hãy kết nối. Hoặc người dùng có thể cài các phần mềm như AVG Antivirus, Kaspersky Mobile Antivirus và Kaspersky Mobile Antivirus để ngăn chặn hacker xâm nhập vào thiết bị để nghe lén, ăn cắp dữ liệu"- chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị.

Ngoài ra, chuyên gia cho biết người dùng nên đảm bảo website đang truy cập sử dụng giao thức HTTPS, biểu tượng ổ khóa hiển thị trên trình duyệt, điều này sẽ bảo vệ thông tin. Thêm nữa, khi truy cập vào Wifi miễn phí, người dùng không nên sử dụng các tài khoản liên quan đến tiền bạc như tài khoản ngân hàng, ví điện tử để hạn chế tối đa việc rò rỉ dữ liệu.