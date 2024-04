Sẵn sàng ứng phó tin tặc

Phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc doanh nghiệp bị tin tặc tấn công, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phát cảnh báo, đề nghị các công ty chứng khoán cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc rà soát và triển khai bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với cảnh báo trên, Cục An toàn thông tin ban hành "Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (phiên bản 1.0)". Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tải sổ tay này từ nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin triển khai tại địa chỉ capdo.ais.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Trung tâm VNCERT/CC trực thuộc cục tại địa chỉ vncert.vn.

B.Trân