Kinh tế

TPHCM: Nắng nóng kéo dài, nhiều người tìm nơi lắp điện mặt trời mái nhà

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Lo ngại hóa đơn tiền điện leo thang, nhiều gia đình tại TPHCM đang quan tâm và cân nhắc lắp đặt điện năng lượng mặt trời.

TPHCM đang bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt nhiều nơi vượt 35 độ C. Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4-2026, tình trạng oi bức sẽ còn gia tăng, kéo theo mức tiêu thụ điện tại các hộ gia đình, đặc biệt với các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh… tăng đáng kể. 

Trong bối cảnh đó, nhiều người dân bắt đầu quan tâm đến giải pháp điện năng lượng mặt trời. Ghi nhận thực tế cho thấy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang gia tăng rõ rệt. 

Chị Thu Hường (ngụ phường Bình Lợi Trung) đang cân nhắc đầu tư hệ thống điện mặt trời cho mái nhà hơn 60 m², với chi phí dự kiến trên 130 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện chủ yếu vào buổi tối, chị vẫn đang tính toán để lựa chọn phương án phù hợp.

Ông Nguyễn Thành Phi, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty CP KITAWA, cho biết nhu cầu thời gian gần đây duy trì ở mức cao, đặc biệt từ khối doanh nghiệp. 

Dù vậy, thị trường cũng đang chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng. Theo ông Phi, giá hệ thống điện mặt trời đã tăng khoảng 20-30% so với trước đây, chủ yếu do giá tấm pin, phụ kiện, khung giá đỡ và thiết bị đồng loạt tăng. Nếu trước đây, một hệ thống điện mặt trời hộ gia đình có giá khoảng 100 triệu đồng, thì nay có thể lên tới 130 triệu đồng hoặc cao hơn, tùy quy mô.

Nguyên nhân không chỉ đến từ chi phí vận chuyển hay nhiên liệu, mà còn do biến động nguồn cung từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, cùng với thay đổi chính sách thuế và hoàn thuế đối với tấm quang điện.

Điện năng lượng mặt trời đang hút khách

Dù chi phí tăng, sức hút của điện mặt trời vẫn chưa giảm. Nhiều hộ gia đình lựa chọn giải pháp này nhằm chủ động nguồn điện, giảm phụ thuộc vào lưới điện truyền thống. Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày, nội thất… cũng đẩy mạnh lắp đặt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn “sản xuất xanh” và tối ưu chi phí dài hạn.

Ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho biết nhu cầu lắp đặt đã tăng khoảng 30% so với đầu năm 2026, một phần do thời tiết nắng nóng kéo dài, phần khác đến từ xu hướng chuyển dịch sang sử dụng điện thay thế xăng dầu, gas.

Còn về thủ tục lắp đặt, dù đã có phần thông thoáng hơn nhưng quá trình xử lý hồ sơ trực tuyến đôi khi vẫn kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của khách hàng.

"Cần tiếp tục cải thiện cơ chế để rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp" - ông kiến nghị.

Theo ông Trần Văn Hợi, xu hướng tăng giá của pin năng lượng mặt trời mang cả thách thức lẫn cơ hội.

Trong đó, chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái và dự án quy mô lớn sẽ cao hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư ngắn hạn.

Thế nhưng, về cơ hội đó là Việt Nam có thể thu hút thêm các dây chuyền lắp ráp, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Đặc biệt là khi nhu cầu điện sạch đang tiếp tục tăng.

Về dài hạn, mặt bằng giá mới giúp thị trường điện mặt trời ổn định và bền vững hơn. Tránh được tình trạng phá giá kéo dài gây rủi ro cho nhà đầu tư.

