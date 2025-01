Những dự án bất động sản nào ở Bình Thuận đủ điều kiện giao dịch?

Ngày 17-1, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bán thông báo các dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch trên địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Các dự án đó, gồm: Khu đô thị Dịch vụ du lịch tại Phường Phú Hài, TP Phan Thiết do Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết làm chủ đầu tư, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai khu nhà phố thấp tầng khoảng 543 căn; Khu nhà ở Phú Hài, tại Phường Phú Hài, TP Phan Thiết do Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận làm chủ đầu tư; đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai khu nhà phố thấp tầng và dự án Khu biệt thự cao cấp Hill Villas tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết do Công ty Cổ phần Khai thác và Phát triển Quỹ đất DMP Group làm chủ đầu tư, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai khu nhà phố thấp tầng khoảng 130 căn.

Một số dự án bất động sản ven biển được phép giao dịch



Cũng theo Sở Xây dựng Bình Thuận, địa phương hiện có 8 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đó là các dự án: Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết của Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, quy mô khoảng 62,05 ha; Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát tại khu phố 4, phường Phú Hài, TP Phan Thiết; quy mô khoảng 27,45 ha; Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ nhà đất Tuấn Tú tại Xã Hàm Thắng và Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô khoảng 17,75 ha; Khu dân cư Nam An Eco Town của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Thiên tại Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô khoảng 6,18 ha; Khu dân cư An Phước Riverside của Công ty Cổ phần Đầu tư Chấn Hưng tại Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô khoảng 4,46 ha;

Khu dân cư Hàm Liêm của Công ty Cổ phần Rạng Đông tại Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô khoảng 8,1 ha; Khu dân cư Dâu Tằm của Công ty Dâu tầm tơ Tân Lộc - Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi, quy mô khoảng 1,13 ha và Khu dân cư Bông Vải của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình Thuận tại Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, quy mô khoảng 3,82 ha.

Trước đó, một số dự án bất động sản tại Bình Thuận chưa đủ điều kiện giao dịch nhưng vẫn kéo khách bằng nhiều hình thức giữ chỗ, đặt cọc trái quy định, và đã bị Sở Xây dựng tuýt còi.