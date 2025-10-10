Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala

Trong đêm gala PMUS Awards 2025 diễn ra tại TP HCM tối 9-10, Trương Ngọc Ánh tham gia với vai trò giám khảo, người trao giải "Queen of the Night".

Đây là giải thưởng vinh danh người phụ nữ có màn xuất hiện sang trọng và khí chất nhất đêm gala. Giải thưởng do Trương Ngọc Ánh toàn quyền quyết định, ngay cả chủ nhân gala Phan Như Thảo cũng không được biết trước.

Trương Ngọc Ánh quyến rũ với đầm bó

Cô trang điểm đậm

Cận cảnh nhan sắc Trương Ngọc Ánh

Sau cùng, người được xướng tên là master ngành PMU người Nhật Bản Mayu Narakuma. Nhận giải thưởng từ Trương Ngọc Ánh, bà chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi được chọn là "Queen of the night". Tuy chuyến đi này chỉ vỏn vẹn trong hai ngày một đêm nhưng sự chào đón niềm nở và chu đáo của ban tổ chức khiến tôi quên đi mệt mỏi".

Ngoài Trương Ngọc Ánh, đêm gala còn có: Hoa hậu Ngọc Diễm, vợ chồng diễn viên - MC Vân Hugo, ca sĩ Thảo Trang, siêu mẫu Kỳ Hân, siêu mẫu Phùng Ngọc Yến, MC Quốc Bình, nhà thiết kế Vĩnh Thụy, hoa hậu Loan Vương, siêu mẫu Ngọc Thạch, ca sĩ Đỗ Hoàng Dương…

Từ đầu năm đến nay, Phan Như Thảo luôn ở trong guồng quay vội vã, bận rộn với việc trực tiếp chỉ đạo và tổ chức các workshop, hội thảo chuyên đề của ngành phun xăm thẩm mỹ tại các thành phố lớn trong nước cũng như ở nước ngoài.

Người mẫu Phan Như Thảo tại gala

Chụp ảnh cùng khách mời

Tỏa sáng trên thảm đỏ

Phan Như Thảo còn tiết lộ chính chồng đại gia khuyến khích cô tạo dựng sự nghiệp và cống hiến khi còn trẻ. Anh cũng là nhà đầu tư thiên thần của cô trong mọi dự án.

Phan Như Thảo nói thêm: "Tôi lo sự nghiệp của tôi nhưng người hy sinh nhiều nhất là ông xã. Anh An không chỉ giúp kinh phí, mà còn hy sinh thời gian bên vợ vì một khi đã làm việc, tôi rất mê, sống chết vì công việc. Cũng có lúc, anh hơi khó chịu một chút nhưng may mắn là anh vẫn đồng ý cho tôi thỏa sức làm điều tôi thích".