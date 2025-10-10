HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala

Minh Khuê

(NLĐO) - Trương Ngọc Ánh trang điểm đậm, diện đầm bó, khoe vẻ đẹp quyến rũ, chung vui cùng người mẫu, doanh nhân Phan Như Thảo.

Trong đêm gala PMUS Awards 2025 diễn ra tại TP HCM tối 9-10, Trương Ngọc Ánh tham gia với vai trò giám khảo, người trao giải "Queen of the Night".

Đây là giải thưởng vinh danh người phụ nữ có màn xuất hiện sang trọng và khí chất nhất đêm gala. Giải thưởng do Trương Ngọc Ánh toàn quyền quyết định, ngay cả chủ nhân gala Phan Như Thảo cũng không được biết trước.

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh quyến rũ với đầm bó

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 2.

Cô trang điểm đậm

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 3.

Cận cảnh nhan sắc Trương Ngọc Ánh

Sau cùng, người được xướng tên là master ngành PMU người Nhật Bản Mayu Narakuma. Nhận giải thưởng từ Trương Ngọc Ánh, bà chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi được chọn là "Queen of the night". Tuy chuyến đi này chỉ vỏn vẹn trong hai ngày một đêm nhưng sự chào đón niềm nở và chu đáo của ban tổ chức khiến tôi quên đi mệt mỏi".

Ngoài Trương Ngọc Ánh, đêm gala còn có: Hoa hậu Ngọc Diễm, vợ chồng diễn viên - MC Vân Hugo, ca sĩ Thảo Trang, siêu mẫu Kỳ Hân, siêu mẫu Phùng Ngọc Yến, MC Quốc Bình, nhà thiết kế Vĩnh Thụy, hoa hậu Loan Vương, siêu mẫu Ngọc Thạch, ca sĩ Đỗ Hoàng Dương…

Từ đầu năm đến nay, Phan Như Thảo luôn ở trong guồng quay vội vã, bận rộn với việc trực tiếp chỉ đạo và tổ chức các workshop, hội thảo chuyên đề của ngành phun xăm thẩm mỹ tại các thành phố lớn trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 4.

Người mẫu Phan Như Thảo tại gala

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 5.

Chụp ảnh cùng khách mời

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 6.

Tỏa sáng trên thảm đỏ

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 7.

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 8.

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala - Ảnh 9.

Phan Như Thảo còn tiết lộ chính chồng đại gia khuyến khích cô tạo dựng sự nghiệp và cống hiến khi còn trẻ. Anh cũng là nhà đầu tư thiên thần của cô trong mọi dự án.

Phan Như Thảo nói thêm: "Tôi lo sự nghiệp của tôi nhưng người hy sinh nhiều nhất là ông xã. Anh An không chỉ giúp kinh phí, mà còn hy sinh thời gian bên vợ vì một khi đã làm việc, tôi rất mê, sống chết vì công việc. Cũng có lúc, anh hơi khó chịu một chút nhưng may mắn là anh vẫn đồng ý cho tôi thỏa sức làm điều tôi thích".

Phan Như Thảo hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ cách đây 10 năm. Cô dự nhiều hội thảo, chương trình về phun xăm, cũng từng làm diễn giả tại các sự kiện, giám khảo ở các cuộc thi. Từ ấy, cô nhen nhóm ý tưởng vận dụng kinh nghiệm tổ chức sự kiện tích lũy được qua những năm tháng hoạt động showbiz để tổ chức một chương trình của riêng mình.

Sau hàng loạt workshop, hội thảo, PMUS Awards 2025 khép lại bằng cuộc thi PMUS Idol Awards và gala trao giải. Đây là cuộc thi về kỹ thuật và tôn vinh tư duy nghệ thuật, phong cách cá nhân, câu chuyện truyền cảm hứng của người nghệ nhân phun xăm.

Một số quán quân được vinh danh tại đêm gala gồm: Đoàn Thị Thảo Vy ở hạng mục "Phun mày trên da 3D", Trần Thảo Nhi hạng mục "Phun môi trên da 3D", Mai Thùy Dung hạng mục "Chân mày sợ trên da 3D"…

Trương Ngọc Ánh MC Quốc Bình Thảo Trang Phan Như Thảo đêm gala
