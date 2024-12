Những hành động tưởng đơn giản nhưng dễ đi tù

Ngày 15-12, mạng xã hội xôn xao clip một tài xế ô tô đánh đập một người đàn ông khi người này đang chở con đi học. Vụ việc xảy ra trên đường Cống Quỳnh đoạn gần Bệnh viện Từ Dũ, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.

Người bị đánh là ông T.T. (SN 1974, ngụ quận 1). Người nhà ông T. cho biết thời điểm xảy ra vụ việc ông T. đang chở con gái 16 tuổi đi học. Xe máy ông T. di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão theo hướng về đường Nguyễn Thị Minh Khai để đến trường học.

Khi đến gần bệnh viện Từ Dũ thì có một xe ô tô chạy phía trước rất chậm, thi thoảng dừng. Người nhà ông T. cho biết ông chỉ chạy lên nói tài xế nhường đường thì bị đánh (?!).

Nhiều người đi đường có can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tỏ thái độ và hùng hổ lao tới đánh. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ông T. đã đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán bị xuất huyết mắt, trong đó mặt và chân cũng bị chấn thương.

Trước đó, ngày 13-12, Công an quận 4 (TP HCM) đã ra lệnh bắt để tạm giam Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Bị can Bùi Thanh Khoa bị tạm giam 2 tháng.

Nạn nhân là chị Q.T. A (SN 2001, ngụ quận 1, TP HCM) bị thương tật chỉ 1% từ việc bị Khoa đánh tới tấp. Tại cơ quan điều tra, Bùi Thanh Khoa thừa nhận do chị A. trong lúc chạy xe va quẹt vào xe Khoa khiến Khoa loạng choạng tay lái. Từ đó, không kềm chế nên Khoa đã đánh chị A.

Phụ xe buýt số 14 bị tạm giam cùng tài xế và shipper

Cũng liên quan đến việc đánh nhau do va chạm giao thông, ngày 13-12, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thanh Bằng (SN 1963), Phạm Duy Niên (SN 2004) và Lê Minh Hiền (SN 1987) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hiền là shipper do bị xe buýt số 14 ép nên đã bám theo và sau đó có hành vi gây rối, náo loạn đường phố.

Nhiều năm tham gia xét xử các vụ án hình sự tôi nhận thấy có nhiều vụ việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gây hậu quả rất nặng nề. Nhẹ thì đi tù vài năm, nghiêm trọng hơn đó là những mâu thuẫn rất đời thường, những mâu thuẫn vặt nhưng xử lý kém có thể tước đoạt mạng sống của người khác.

Một sự việc đơn giản nếu cả đôi bên cũng nhường nhịn nhau một chút thì tất cả đều êm đẹp. Tôi nghĩ nếu thấy đối phương quá hung hăng thì cũng nên nhịn, một điều nhịn chín điều lành.

Một số người biết cách xử lý tình huống nên không thiệt thân, còn nếu họ gây hậu quả đối với tài sản, sức khỏe thì nạn nhân nhanh chóng trình báo công an để kịp thời xử lý, giải quyết xung đột. Chỉ cần ra đường mỗi người nhường nhau một chút, dặn dò con cái mỗi khi ra đường phải ứng xử đúng người đúng việc thì mọi việc không trở nên tệ hơn.