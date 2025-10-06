HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13

Thế Dũng

(NLĐO) - Sáng nay 6-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ngày 6-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13.

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 2.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 5.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 6.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 7.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 8.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 9.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 10.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - Ảnh 11.

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, Bộ Chính trị có 17-19 ủy viên

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, Bộ Chính trị có 17-19 ủy viên

(NLĐO) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(NLĐO) - Trung ương đã có thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, họp từ ngày 18-7 đến 19-7.

Trung ương cho ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi

(NLĐO)- Ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên chủ tịch tỉnh này, đã được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị Trung ương Cho thôi giữ chức vụ trung ương Đỗ Trọng Hưng hội nghị trung ương 13 Tổng Bí thư Tô Lâm
