Những kẻ trốn nã sập bẫy tại biên giới Tây Ninh thế nào?

Tây Ninh là tỉnh có hơn 240km đường biên giới với Campuchia. Lợi dụng địa bàn này, nhiều đối tượng truy nã đã vượt biên bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia để lẩn trốn tội ác. Song với quyết tâm truy bắt tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng và công an các huyện vùng biên giới đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là những đối tượng trốn truy nã nguy hiểm.

Kẻ trốn nã nguy hiểm sa lưới

Điển hình là vụ đối tượng Ngô Phước Đính (SN 1960, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) trốn truy nã suốt 33 năm.

Ngô Phước Đính bị bắt sau 33 năm trốn truy nã

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện người đàn ông tên Lý Đức Thanh (67 tuổi, quê TP Nha Trang, Khánh Hòa) có đặc điểm khá giống đối tượng đang bị Phòng Điều tra hình sự Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) truy nã về tội "Giết người" theo Quyết định số 7 ngày 20-9-1991 và Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam theo quyết định truy nã số 1 ngày 18-11-1991.

Sau khi trốn nã, Thanh làm thuê kiếm sống và cư ngụ tại tổ 3, ấp Tân Hòa, huyện Tân Châu, ít giao tiếp với bà con lối xóm.

Qua xác minh, công an xác định Thanh chính là Ngô Phước Đính.

Đến ngày 14-8-2024, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 và Công an xã Tân Phú (huyện Tân Châu) bắt Ngô Phước Đính.

Điều tra cho thấy, cách đây 33 năm, Đính cùng 3 đối tượng khác buôn lậu gỗ và bị công an phát hiện bắt giữ. Trong quá trình lực lượng chức năng đưa Đính cùng đồng bọn về trụ sở làm việc thì đối tượng đạp một cán bộ thi hành công vụ té xuống đất, bị xe tông tử vong. Trong quá trình lẩn trốn, Đính thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia làm ăn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp được cơ quan chức năng Campuchia trao trả

Sau một thời gian, Đính trở về Việt Nam xin nhập hộ khẩu nhà người quen ở tỉnh Gia Lai, thay đổi họ tên thành Lý Đức Thanh. Sau đó, Đính đến tỉnh Tây Ninh sinh sống tại tổ 3, ấp Tân Hòa, huyện Tân Châu, cho đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành) từ cơ quan chức năng Campuchia.

Theo điều tra, năm 2023, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm của Bảo cùng 4 đối tượng khác mang hung khí tìm chém nhóm khác có tên "Cu Mẫn" gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn sang Campuchia.

Sau đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo cùng các đồng phạm về hành vi giết người và ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm đối tượng này.

Công an tỉnh Tây Ninh nắm được thông tin Bảo đang lẩn trốn và làm thuê kiếm sống ở tỉnh Svay riêng. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã phân công tổ công tác sang phối hợp cơ quan chức năng Campuchia điều tra, khống chế, bắt giữ được Bảo.

Chạy đằng trời

Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 410 trường hợp được cơ quan chức năng Campuchia trao trả

Cuối năm 2024, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 410 trường hợp được lực lượng Campuchia trao trả tại biên giới. Quá trình xác minh, công an phát hiện 304 người xuất cảnh trái phép, 15 đối tượng có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo qua không gian mạng, 5 đối tượng đang có quyết định truy tìm, 1 người có lệnh bắt tạm giam, 4 đối tượng có quyết định truy nã của công an các tỉnh, thành.

Trong đoàn người trao trả, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều kẻ bị truy nã như Nguyễn Hoàng Nhi

Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh với các đối tượng phạm tội để bàn giao cho công an các tỉnh, thành xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 26-10-2024, trong quá trình tiếp nhận 26 người từ lực lượng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 đối tượng truy nã nguy hiểm của Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Dương và Ninh Bình.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Tuấn Anh

Công an Tây Ninh đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, quê Hưng Yên) cho Công an tỉnh Hưng Yên xử lý vì bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc; bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về tội cướp tài sản và bàn giao đối tượng truy nã Bùi Ngọc Thành (15 tuổi, quê Ninh Bình) cho Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình điều tra về tội cướp giật tài sản.

Bùi Ngọc Thành thời điểm bị bắt

Tiếp đó, ngày 1-12-2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Thị Mộng (32 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra, tổ công tác Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp Công an huyện Tân Biên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Mộng đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có đặc điểm giống kẻ bị truy nã nên bắt giữ.

Qua lấy lời khai bước đầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác định Nguyễn Thị Mộng đang bị Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Từ những vụ việc trên, Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp truy bắt đối tượng truy nã; tổ chức truy bắt quyết liệt những đối tượng trong vụ án bỏ trốn, hạn chế phát sinh đối tượng truy nã; tăng cường công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, sáng suốt tránh bị lôi kéo từ các cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo, dụ dỗ với chiêu bài "tìm việc làm trên mạng", "việc nhẹ, lương cao" xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các "trung tâm lừa đảo trực tuyến", "casino trá hình" tại Campuchia.