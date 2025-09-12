HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam

Huế Xuân

(NLĐO)-Trong chuyến thăm Việt Nam, Toàn quyền Úc Sam Mostyn dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu cùng sinh viên ĐH RMIT Việt Nam

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 1.

Chiều 12-9, Toàn quyền Úc Sam Mostyn đã có chuyến thăm ĐH RMIT Việt Nam (cơ sở Nam Sài Gòn). Đi cùng đoàn còn có ông Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Úc; bà Gillian Bird, Đại sứ Úc tại Việt Nam; bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Úc tại TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP HCM.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 2.

Khi đoàn công tác vừa đến sân trường, sinh viên ĐH RMIT Việt Nam đã chuẩn bị tiết mục văn nghệ ấn tượng để chào đón

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 3.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn dùng điện thoại quay lại tiết mục văn nghệ và trò chuyện nhanh với sinh viên đã biên đạo tiết mục văn nghệ.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 4.

Lần đầu tiên được tiếp xúc và trò chuyện cùng Toàn quyền Úc Sam Mostyn, nhiều sinh viên dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này. Được biết, ĐH RMIT Việt Nam có hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên, hiện là cơ sở lớn nhất của một trường ĐH Úc ở nước ngoài.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 5.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Toàn quyền Úc, ĐH RMIT cho biết sẽ đầu tư 25 triệu đô la Úc (tương đương hơn 430 tỉ đồng) để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, bao gồm việc mở rộng chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam nhằm củng cố quan hệ hợp tác giáo dục xuyên quốc gia với Việt Nam suốt 25 năm qua.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 6.

Chương trình nghiên cứu sau ĐH sẽ do ĐH RMIT Việt Nam dẫn dắt và thực hiện cùng với đối tác doanh nghiệp tại địa phương, tập trung vào các nghiên cứu hỗ trợ những mục tiêu đầy tham vọng của đất nước trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 7.

Trả lời phỏng vấn nhanh của sinh viên, Toàn quyền Úc Sam Mostyn cho biết: "Giáo dục là trọng tâm của quan hệ Úc -Việt Nam. Thật tuyệt vời khi thấy sự hợp tác ấy hiện diện rõ nét tại khuôn viên trường hôm nay. Các đơn vị giáo dục Úc có mặt tại cả 2 quốc gia, có thể góp phần thúc đẩy kết nối hai chiều ngày càng sâu rộng hơn”

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 8.

Em Đặng Thị Thùy Dung, sinh viên ngành truyền thông chuyên nghiệp cười tươi, nói: "Em cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi có cơ hội phỏng vấn trực tiếp bà Sam Mostyn. Ban đầu, em có hơi run và căng thẳng nhưng sau đó lại cảm thấy rất tự hào. Trước khi ra về, bà Sam Mostyn còn thân thiện dành cho em một cái ôm đặc biệt"

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam- Ảnh 9.

Bà Peggy O’Neal, Chủ tịch Hội đồng ĐH RMIT (giữa) và sinh viên tặng Toàn quyền Úc bức tranh kỷ niệm. Được biết, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.



Toàn quyền Úc Úc du học Úc sinh viên ĐH RMIT Việt Nam RMIT khoảnh khắc Việt Nam đầu tư tiến sĩ
