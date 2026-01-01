HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025

Đông Linh (theo soccerway)

(NLĐO) - Năm 2025 khép lại là thời điểm chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tiêu biểu và giàu cảm xúc nhất của thể thao thế giới, được ghi nhận qua ống kính máy ảnh.

Ghi nhận lại các khoảnh khắc thể thao ấn tượng, các nhiếp ảnh gia thể thao đưa người hâm mộ hồi tưởng về các thời điểm thăng hoa của thể thao thế giới.

PSG và niềm vui Champions League

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 1.

HLV Luis Enrique nâng cao chiếc cúp Champions League 2025 cùng Paris Saint-Germain.

Sau 12 lần liên tiếp bị loại ở vòng knock-out Champions League, Paris Saint-Germain cuối cùng cũng chạm tay vào chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB. Đội quân đầy sao của HLV Luis Enrique trình diễn màn trình diễn thượng hạng tại Munich, vùi dập Inter Milan 5-0 trong trận chung kết – một trong những chiến thắng ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Novak Djokovic và kỷ lục ở Paris

Dù không thể bổ sung danh hiệu Grand Slam thứ 25 vào bộ sưu tập đồ sộ của mình, Novak Djokovic vẫn kịp đi vào lịch sử khi cán mốc 51 lần vào bán kết các giải major – kỷ lục mới được thiết lập tại Roland Garros ở Paris.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Novak Djokovic thi đấu tại bán kết Roland Garros 2025.

Donald Trump xuất hiện trong lễ mừng công của Chelsea

Chelsea trở thành đội đầu tiên vô địch phiên bản mở rộng của FIFA Club World Cup vào tháng 7, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PSG tại East Rutherford (bang New Jersey). Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán trận đấu cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và trực tiếp tham gia lễ trao cúp trên sân.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 3.

Reece James nâng cao cúp Club World Cup bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở tuổi 79, ông Trump trao đĩa kỷ niệm cho đội trưởng Reece James, rồi bất ngờ đứng lại trên bục vinh quang cùng Chelsea trong khoảnh khắc nâng cúp.

Norris chạm tay vào giấc mơ F1

Lando Norris của "lò" McLaren trở thành nhà vô địch thế giới Công thức 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Max Verstappen (Red Bull) và đồng đội Oscar Piastri. Cuộc đua vô địch kéo dài đến chặng cuối tại Abu Dhabi, nơi vị trí thứ ba là đủ để tay đua 26 tuổi đăng quang, hơn Verstappen đúng 2 điểm.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 4.

Lando Norris ăn mừng chức vô địch thế giới F1 sau chặng Abu Dhabi Grand Prix

Bóng đá tiếc thương Diogo Jota

Làng bóng đá thế giới chìm trong nỗi đau khi tiền đạo Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha hôm 3-7, cùng người em trai Andre Silva. Tang lễ được tổ chức tại Gondomar (Bồ Đào Nha), với sự hiện diện của hàng trăm người thân, bạn bè và giới thể thao. Hai đội trưởng Liverpool là Virgil van Dijk và Andy Robertson mang theo vòng hoa tưởng niệm hai anh em.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 5.

Các cầu thủ Liverpool dự tang lễ Diogo Jota

Những góc nhìn Tour de France

Tadej Pogacar (Slovenia) giành chức vô địch Tour de France lần thứ tư trong sự nghiệp. Hàng vạn khán giả chen kín những con đường lát đá quanh co để theo dõi các tay đua chinh phục chặng 21 đầy thử thách.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 6.

Các tay đua tranh tài tại Tour de France 2025

"Sư tử cái" gầm vang tại Euro nữ

Tuyển nữ Anh bảo vệ thành công ngôi hậu Euro tại Thụy Sĩ, sau trận chung kết nghẹt thở với Tây Ban Nha. Hai đội hòa nhau và Anh giành chiến thắng trên loạt luân lưu, nơi Chloe Kelly thực hiện cú sút quyết định, còn thủ môn Hannah Hampton cản phá hai quả penalty của đối thủ.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 7.

Các cầu thủ tuyển Anh ăn mừng chức vô địch Euro nữ 2025

Bức selfie định đoạt ngôi vương của Salah

Mohamed Salah ăn mừng cùng người hâm mộ Liverpool bằng một bức selfie đáng nhớ, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Tottenham – trận đấu giúp "Lữ đoàn đỏ" chính thức đăng quang Premier League lần thứ hai. 

Salah ghi bàn thứ tư cho Liverpool, rồi mượn điện thoại của CĐV để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khán đài Anfield.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 8.

Mohamed Salah chụp ảnh selfie cùng CĐV Liverpool tại Anfield

McIlroy chinh phục Masters

Giải Masters từng là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của Rory McIlroy, nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng 4 tại Augusta National (bang Georgia). Golfer người Bắc Ireland giành chiến thắng bằng cú birdie ở hố play-off đầu tiên, vượt qua Justin Rose của Anh.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 9.

Rory McIlroy ăn mừng chức vô địch Masters 2025 tại sân Augusta National Golf Club

Với danh hiệu này, McIlroy trở thành tay golf thứ sáu trong kỷ nguyên hiện đại hoàn tất "career Grand Slam" – vô địch đủ cả bốn giải major danh giá.

Eagles trả món nợ Super Bowl

Philadelphia Eagles phục thù thành công thất bại trước Kansas City Chiefs hai năm trước, khi giành chiến thắng 40-22 tại Super Bowl LIX ở New Orleans. Đây là chức vô địch Super Bowl thứ hai trong lịch sử Eagles, đồng thời chặn đứng tham vọng lập hat-trick của Chiefs.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 10.

Philadelphia Eagles nâng cao cúp Vince Lombardi

Lowry giữ Ryder Cup cho châu Âu

Shane Lowry mang về nửa điểm quan trọng, giúp tuyển châu Âu bảo vệ thành công Ryder Cup trước sự phản công mạnh mẽ của tuyển Mỹ tại sân Bethpage Black (New York). Cú putt từ cự ly 6 feet giúp Lowry hòa trận đấu với Russell Henley, trước khi kết quả của Tyrrell Hatton ấn định chiến thắng chung cuộc 15-13 cho châu Âu.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 11.

Shane Lowry ăn mừng sau cú putt quyết định tại Ryder Cup

Armand Duplantis tiếp tục bay cao

Ngôi sao nhảy sào Thụy Điển Armand Duplantis phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 trong sự nghiệp, đồng thời giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp tại World Athletics Championships ở Tokyo. "Mondo" chinh phục độ cao 6,30 m ở lần nhảy cuối cùng – lần thứ tư trong năm anh thiết lập cột mốc mới.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 12.

Armand Duplantis thi đấu tại chung kết nhảy sào nam ở World Athletics Championships

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam đặt nền móng cho tương lai

Thể thao Việt Nam đặt nền móng cho tương lai

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại hành trình SEA Games 33 với vị trí thứ ba toàn đoàn

Thể thao thế giới liên tiếp nhận tin buồn: Từ cầu thủ, tay đua Moto… đến HLV bóng đá trẻ

(NLĐO) - Trong vòng 2 ngày, thể thao thế giới đã phải đón nhận sự mất mát lớn khi 4 VĐV, HLV rời cõi tạm.

Trang mới của Liverpool tại Champions League

Những chiến thắng trước Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Burnley hay Atletico Madrid không thể xem là chuyện may mắn của Liverpool

Novak Djokovic Champions League Liverpool Chelsea thể thao thế giới Tour de France khoảnh khắc thể thao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo