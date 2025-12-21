Thể thao Việt Nam đặt nền móng cho tương lai





Tính đến thời điểm bế mạc vào tối 20-12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, xếp sau chủ nhà Thái Lan và đoàn Indonesia. Tổng số HCV của Việt Nam có thể đạt đến trên 90 để bảo đảm vượt chỉ tiêu thành tích đề ra trước ngày lên đường nếu cộng thêm 5 ngôi vô địch ở các môn biểu diễn như kéo co, e-sports...

Thể thao Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ, hình ảnh rạng rỡ tại SEA Games 33 .Ảnh: NGỌC LINH

Việt Nam cử lực lượng 841 người (kể cả các vận động viên đi bằng kinh phí xã hội hóa) tham dự đại hội, đứng thứ 6 về số lượng thành viên so với các đoàn, vì thế, thành tích đạt được càng trở nên có ý nghĩa. "Quân số" hạn chế, lại phải đối mặt với việc nhiều nội dung thế mạnh bị loại khỏi chương trình thi đấu, việc đoàn thể thao Việt Nam cán đích trong tốp 3 cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách làm chú trọng chất lượng, phản ánh nỗ lực vượt khó, tinh thần thi đấu bền bỉ của vận động viên và khả năng tối ưu hóa nguồn lực.

Điểm sáng nổi bật tại SEA Games 33 là sự đóng góp chủ lực của các môn thể thao Olympic. Tính đến hết đại hội, các môn Olympic mang về 60 HCV, chiếm gần 70% tổng số HCV của đoàn. Nếu cộng thêm 7 HCV từ 2 môn trọng điểm chuẩn bị cho Á vận hội là karate và cầu mây, các môn hướng tới đấu trường Olympic và Á vận hội đã đóng góp tới 66 HCV, tương đương 76,7%. Đây là minh chứng rõ ràng cho định hướng đầu tư đúng đắn khi thể thao Việt Nam kiên trì tập trung vào các môn cốt lõi, có chiều sâu và giá trị lâu dài, thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn.

Điền kinh, bơi, đua thuyền, thể dục dụng cụ… tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực, đồng thời cho thấy tiềm năng cạnh tranh ở tầm châu lục nếu được đầu tư bài bản hơn. Ở môn bóng đá, các đội tuyển Việt Nam góp mặt ở chung kết 3/4 nội dung và giành 2 HCV, tạo dấu ấn rõ nét trong bức tranh toàn thể của cả đoàn.

Tuy nhiên, một số môn chưa đạt kỳ vọng như judo, jujitsu, xe đạp… do nhiều nguyên nhân, từ đánh giá chưa sát năng lực vận động viên, khâu chuẩn bị chuyên môn cho tới phong độ chưa đạt đỉnh.

Từ SEA Games 33, thông điệp quan trọng nhất có lẽ không nằm ở thứ hạng, mà ở cách thể thao Việt Nam đã và đang đi: Tập trung vào chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Chặng đường phía trước đặt ra nhiều thách thức lớn hơn. Á vận hội 2026 sẽ là thước đo khắt khe về năng lực cạnh tranh châu lục; SEA Games 34 năm 2027 tiếp tục đòi hỏi sự ổn định và chiều sâu; còn Olympic 2028 là mục tiêu dài hạn, nơi chỉ những môn chính thống mới có thể tạo dấu ấn. SEA Games 33 khép lại không chỉ bằng một vị trí trong tốp đầu khu vực, mà còn bằng niềm tin vào con đường phát triển đã được xác định. Một hành trình bền bỉ, không dễ dàng nhưng đủ cơ sở để kỳ vọng thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tiến những bước chắc chắn hơn trên bản đồ thể thao khu vực và châu lục.