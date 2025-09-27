Thời gian qua, Công an TP HCM đã vận động, tuyên truyền các quy định pháp luật đến những người chở hàng cồng kềnh.

Việc chở hàng nguy hiểm, cồng kềnh sẽ bị xử phạt rất nặng, tịch thu phương tiện hoặc khởi tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP HCM thường xuyên phối hợp Ban An toàn giao thông tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, kết hợp xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật; xe tự chế, xe ba, bốn bánh trên địa bàn TP HCM.

Xe chở tôn, thép trên đường Lê Văn Sỹ

Lực lượng CSGT đã xử phạt hàng ngàn trường hợp chở hàng cồng kềnh; xe vi phạm do kéo theo thùng lôi, vật kéo; "xe mù, xe mờ".

Bên cạnh việc xử lý những trường hợp vi phạm, Công an TP HCM còn tổ chức tuyên truyền người dân chuyển đổi phương tiện vận chuyển an toàn cho bản thân, cho người đi đường tránh vi phạm pháp luật.

Xe xích lô chở sắt lưu thông trên đường Âu Cơ, TP HCM gây ớn lạnh

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đã được vận động, xử lý nghiêm nhưng vẫn thường xuyên nhìn thấy nhiều người dùng xích lô, ba gác để chở sắt, thép cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo bà Vũ Thị Xuân Nhuệ (nguyên Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM), việc chở sắt thép, tôn cồng kềnh là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Những người chở hàng dù biết đây là hành vi sẽ bị xử phạt, gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng vẫn bất chấp.

Xe chở tôn, thép cồng kềnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP HCM

"Tôi nghĩ rằng lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp chở hàng nguy hiểm này. Người dân ra đường rất sợ khi nhìn thấy những xe ba gác, xe xích lô chở thép, tôn. Người dân rất mong muốn nạn chở hàng cồng kềnh này sẽ được xử lý nghiêm, triệt để" - bà Nhuệ nói.

Theo bà Nhuệ, nếu gây tai nạn khi chở tôn, thép thì người chở sẽ bị khởi tố theo điều 260 Bộ Luật Hình sự do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể, theo điều 260, nếu gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên, làm chết người, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng có thể bị phạt đến 5 năm tù. Theo khoản 3 điều 260 Bộ Luật Hình sự, nếu làm chết 3 người, gây tổn hại sức khỏe cho 3 người - mỗi người 61% trở lên... thì có thể lãnh án đến 15 năm tù.

"Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân nếu vô tình va vào những tấm tôn sắc bén trên đường. Những chiếc xe chở tôn này như những chiếc máy chém di động trên đường. Do đó, rất mong sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để người dân cảm thấy an toàn hơn khi tham gia giao thông" - bà Vũ Thị Xuân Nhuệ chia sẻ thêm.