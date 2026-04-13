Những lá thư xúc động từ thầy, cô hiệu trưởng ở TPHCM

Trong bức thư gửi thầy, trò Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM), thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng nhà trường, viết: "Những ngày này, nắng như trải lửa khắp sân trường, có hôm nhiệt độ chạm ngưỡng 37 độ C khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nhọc. Tôi nhìn thấy sự vất vả ấy trong từng bước chân của thầy cô, trong ánh mắt và giọt mồ hôi của các em học sinh. Giữa cái oi bức khắc nghiệt, điều tôi lo nhất không phải là tiết học bị gián đoạn mà là sức khỏe của mỗi người trong mái trường thân yêu này.

Thầy Huỳnh Thanh Phú động viên giáo viên và học sinh nhà trường

Tôi mong thầy, cô và các em hết sức cẩn trọng khi di chuyển giữa phòng lạnh và môi trường bên ngoài, bởi chỉ một chút thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể, nhất là những vấn đề huyết áp. Với các tiết học ngoài trời, xin thầy, cô linh hoạt chọn nơi râm mát hoặc chuyển vào lớp, ứng dụng công nghệ để bài giảng vẫn trọn vẹn mà các em không phải phơi mình dưới nắng gắt.

Các em học sinh thân mến, hãy nhớ uống đủ nước, đừng để đến khi khát mới uống. Những bữa ăn cũng cần được chọn lựa kỹ càng, hạn chế hàng quán bên ngoài để tránh những rủi ro không đáng có với thời tiết này dễ làm thực phẩm hư hỏng...".

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đề nghị giáo viên chủ động điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện thời tiết; giảm áp lực, tăng cường tương tác nhẹ nhàng

Dặn dò giáo viên chủ động điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cho biết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và duy trì ổn định hoạt động dạy học, nhà trường đã có thông báo trong toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm các quy định.

Theo đó, đối với các em học sinh: Hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ (trong các giờ ra chơi) để tránh nguy cơ bị sốc nhiệt và các vấn đề sức khỏe liên quan; chủ động giữ gìn sức khỏe: Uống đủ nước, ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi khoa học; mang theo nước uống cá nhân khi đến trường; hạn chế chạy nhảy, hoạt động mạnh dưới trời nắng; báo ngay cho thầy, cô khi có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, say nắng.

Đối với các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh và các hoạt động ngoài không gian lớp học: Giáo viên bộ môn tránh tập trung học sinh dưới trời nắng như xếp hàng, điểm danh, việc di chuyển giữa các khu vực cần được hạn chế.

Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện thời tiết; giảm áp lực, tăng cường tương tác nhẹ nhàng; quan tâm theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh trong giờ học; kịp thời xử lý các trường hợp có biểu hiện mệt mỏi, say nắng, chóng mặt.

"Nhà trường cũng dặn dò giáo viên chủ nhiệm tăng cường quan tâm, theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh lớp chủ nhiệm; tăng cường nhắc nhở học sinh chủ động bảo vệ sức khỏe: Uống đủ nước, đội mũ khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng; phối hợp với phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, đặc biệt với các em có thể trạng yếu; kịp thời báo cáo về Ban Giám hiệu nhà trường những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe để có hướng xử lý phù hợp"- thầy Đảo chia sẻ.

Ở Trường THCS Bình Lợi Trung, bức thư của cô Dương Thị Kim Ngân, hiệu trưởng, có đoạn viết: "Tháng Tư về mang theo cái nắng như đổ lửa, giữa cái nóng nực ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh những người thầy, người cô vẫn kiên trì đứng lớp, vẫn miệt mài giảng dạy, vẫn ân cần định hướng từng bước đi của học trò cho kỳ kiểm tra sắp tới và đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Đó là những hình ảnh khiến tôi vô cùng xúc động và tự hào..."

Lời nhắn gửi đến thầy, cô và học sinh phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi Trung

Nhắn gửi đến thầy, cô và học sinh phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi Trung, lưu ý: Thầy cô và các em cần uống đủ nước, lựa chọn thực phẩm an toàn trong từng bữa ăn, hạn chế dùng đồ ăn và thức uống bên ngoài để tránh những rủi ro đáng tiếc. Cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý và luôn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ.

Dù trên sân trường đã có mái che nhưng những tiết học ngoài trời vẫn không thể tránh được không khí nóng nực. Vậy nên, thầy, cô hãy lựa chọn cho các em không gian học tập dưới những tán cây để nhiệt độ được dịu hơn để cho bài giảng vẫn trọn vẹn, học sinh vẫn được trải nghiệm không gian mở nhưng không phải chịu cảnh oi bức, mệt mỏi.

"Nắng nóng có thể làm ta mệt mỏi nhưng cũng chính là phép thử cho sự kiên trì và ý chí. Tôi mong rằng mỗi thầy, cô sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong từng bài giảng và mỗi học sinh sẽ biến những giọt mồ hôi thành minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng. Vì thế, thành quả trong ngôi Trường THCS Bình Lợi Trung của chúng ta không chỉ là kiến thức mà còn là nghị lực, là tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt. Tôi tin rằng chính những ngày tháng này là minh chứng cho sức mạnh và ý chí của tập thể nhà trường" - cô Dương Thị Kim Ngân viết.