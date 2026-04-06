Sở GD-ĐT TPHCM: Không có quy chế đặc cách khi thi lớp 10

Trước nhiều ý kiến thắc mắc của phụ huynh, học sinh về xét trường hợp đặc cách ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết không có quy chế đặc cách ở kỳ thi này.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2-6 theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT (Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An; Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú).

Đối với phương thức thi tuyển lớp 10: Thực hiện cho học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 thuộc địa bàn TPHCM, trong độ tuổi quy định và có nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT công lập.

Học sinh Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) trong một tiết học

Kỳ thi lớp 10 gồm 3 bài thi tự luận gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường) (90 phút). Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Môn toán, môn ngữ văn và ngoại ngữ đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Thí sinh dự thi 4 bài thi tự luận bao gồm 3 bài thi không chuyên gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường) (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2). Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa lưu ý theo quy chế thi tuyển sinh lớp 10, với hệ thường, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng tùy theo nhu cầu. Trong thời gian cho phép, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng; tuy nhiên sau khi nhà trường in phiếu xác nhận có chữ ký phụ huynh, nguyện vọng sẽ không thể thay đổi, kể cả thứ tự.

Khi đăng ký, học sinh cần tính toán kỹ, chọn trường phù hợp năng lực và điều kiện đi lại. Tránh trường hợp đặt nguyện vọng quá xa nhà, khi trúng tuyển lại gặp bất tiện nhưng không thể đổi. Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự đăng ký nguyện vọng nên học sinh cần cân nhắc thật kỹ.

Tại một thời điểm, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng của một loại hình duy nhất.

Điểm thi chuyên sẽ được công bố trước. Nếu thí sinh trúng tuyển chuyên và nộp hồ sơ nhập học, ba nguyện vọng thường sẽ không còn được xét.

Ngược lại, nếu không trúng tuyển chuyên, thí sinh vẫn tiếp tục được xét các nguyện vọng thường.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, ở kỳ thi này không có cơ chế đặc cách nếu bỏ lỡ bài thi. Chỉ cần một bài thi bị điểm 0, thí sinh sẽ không đủ điều kiện trúng tuyển vào bất kỳ trường THPT công lập nào.

Gần 43.000 thí sinh tăng thêm, kỳ thi lớp 10 TPHCM căng chưa từng có (NLĐO) - Năm học 2025-2026, dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9, đủ điều kiện dự thi lớp 10, tăng gần 43.000 em so với năm học trước



