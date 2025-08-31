HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Những lộ trình di chuyển tránh ùn tắc trên Quốc lộ 51, Đồng Nai về TP HCM người dân cần lưu ý

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Trong tình trạng Quốc lộ 51 bị ùn tắc, tỉnh Đồng Nai hướng dẫn 4 lộ trình di chuyển thuận lợi về TP HCM

Nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua tuyến Quốc lộ 51 (thuộc tỉnh Đồng Nai) về TP HCM trong dịp Lễ Quốc khánh, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) thông báo 4 lộ trình di chuyển thuận tiện cho các phương tiện.

Những lộ trình di chuyển tránh ùn tắc trên Quốc lộ 51, Đồng Nai về TP HCM người dân cần lưu ý- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông phát nước hỗ trợ người dân di chuyển trên đường

Cụ thể, lộ trình 1: Các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 51 lên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sang các tuyến đường Trường Chinh, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Quách Thị Trang, Lý Thái Tổ hướng về phà Cát Lái (xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ ngồi).

Lộ trình 2: Các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 vào đường Tôn Đức Thắng (tại Ngã ba Nhơn Trạch) rồi di chuyển sang các đường Quách Thị Trang, Lý Thái Tổ hướng về phà Cát Lái (xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ ngồi).

Lộ trình 3: Các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 hướng về Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai rồi di chuyển tiếp về hướng TP HCM (đối với xe khách trên 16 chỗ và phương tiện vận tải hàng hóa lớn).

Lộ trình số 4: Các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 51 lên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sang các đường Trường Chinh, Trần Phú, Tôn Đức Thắng rồi sang đường Vành đai 3 (chỉ dành cho xe khách dưới 16 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn).

Tin liên quan

Đề xuất đầu tư 5,5km đường trên cao dọc Quốc lộ 51 hơn 12.800 tỉ đồng

Đề xuất đầu tư 5,5km đường trên cao dọc Quốc lộ 51 hơn 12.800 tỉ đồng

(NLĐO)-Dự án đường trên cao dọc tuyến Quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến Cổng 11 gồm có 3 hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 12.800 tỉ đồng.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn với 7 xe ô tô trên Quốc lộ 51

(NLĐO) - Võ Ngọc Khánh điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô, ngay trên Quốc lộ 51.

Ớn lạnh xe container tông ô tô 7 chỗ rồi lao vào nhà dân trên Quốc lộ 51

(NLĐO)-Rạng sáng nay, xe container tông vào xe 7 chỗ trên Quốc lộ 51 rồi cùng lao vào nhà dân ven đường khiến ít nhất 2 người bị thương.

tỉnh đồng nai phương tiện lưu thông cảnh sát giao thông Quốc lộ 51 lễ quốc khánh Quốc lộ 1
