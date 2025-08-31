Những lộ trình di chuyển tránh ùn tắc trên Quốc lộ 51, Đồng Nai về TP HCM người dân cần lưu ý

Nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua tuyến Quốc lộ 51 (thuộc tỉnh Đồng Nai) về TP HCM trong dịp Lễ Quốc khánh, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) thông báo 4 lộ trình di chuyển thuận tiện cho các phương tiện.

Cảnh sát giao thông phát nước hỗ trợ người dân di chuyển trên đường

Cụ thể, lộ trình 1: Các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 51 lên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sang các tuyến đường Trường Chinh, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Quách Thị Trang, Lý Thái Tổ hướng về phà Cát Lái (xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ ngồi).

Lộ trình 2: Các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 vào đường Tôn Đức Thắng (tại Ngã ba Nhơn Trạch) rồi di chuyển sang các đường Quách Thị Trang, Lý Thái Tổ hướng về phà Cát Lái (xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ ngồi).

Lộ trình 3: Các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 hướng về Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai rồi di chuyển tiếp về hướng TP HCM (đối với xe khách trên 16 chỗ và phương tiện vận tải hàng hóa lớn).

Lộ trình số 4: Các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 51 lên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sang các đường Trường Chinh, Trần Phú, Tôn Đức Thắng rồi sang đường Vành đai 3 (chỉ dành cho xe khách dưới 16 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn).