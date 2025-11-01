HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Những loại gạo nào có cơ hội ở thị trường nhập khẩu gạo tới 90%?

Lê Thúy

(NLĐO) - Gạo tẻ trắng, gạo thơm xay xát/tróc vỏ và gạo nếp đang là những mặt hàng có thể đẩy mạnh xuất khẩu vào Singapore.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường, kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore Grace Fu vừa ký ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo.

Gạo tẻ trắng và cơ hội xuất khẩu vào thị trường Singapore - Ảnh 1.

Việt Nam hiện duy trì được vị trí là nguồn cung gạo đứng thứ 3 tới Singapore

Việc ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Singapore được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc xuất khẩu vào quốc gia đang nhập khẩu hơn 90% lương thực mỗi năm.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, cho thấy Việt Nam hiện duy trì được vị trí là nguồn cung gạo đứng thứ 3 tới Singapore chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Trong 9 tháng đầu năm 2025, giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung (1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 25,3% tổng thị phần gạo nhập khẩu tại thị trường này.

Mặc dù quy mô thị trường Singapore không có sự thay đổi nào đáng kể, tuy nhiên về mặt giá trị nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore giảm so với cùng kỳ, được cho là do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nói chung giảm so với năm 2024.

Hiện, gạo tẻ trắng (10063099) là nhóm có giá trị nhập khẩu cao nhất trong số các nhóm sản phẩm gạo của Việt Nam vào thị trường Singapore, trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 53,2 triệu SGD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 31% thị phần.

Cũng theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore ghi nhận, gạo tẻ trắng (10063099) là nhóm mà Singapore có mức độ đa dạng nguồn cung từ nước ngoài cao (trên 20 nước đối tác). Mặc dù vậy, thị phần của Việt Nam đối với nhóm này hiện đứng thứ 2 chỉ sau Ấn Độ (75,2 triệu SGD, chiếm 43,8% thị phần).

Ngoài gạo tẻ trắng, Việt Nam có hai nhóm khác có giá trị nhập khẩu cao vào thị trường Singapore là nhóm gạo thơm xay xát/tróc vỏ (10063070) và gạo nếp (10063030), giá trị nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm đạt tương ứng 24,6 triệu USD và 6,7 triệu USD, chiếm lần lượt 59,7% và 63,2% thị phần nhập khẩu tại Singapore.

Nhìn chung, thị trường nội địa Singapore đã bão hòa, với việc quy mô thị trường gạo nhập khẩu tại Singapore được duy trì ổn định, gạo Việt Nam sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh lớn từ sản phẩm cùng loại của Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore, việc quảng bá và giới thiệu mặt hàng gạo của Việt Nam tại thị trường vẫn còn khá ít, dường như chưa có hoạt động xúc tiến quy mô lớn của các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng gạo Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đầu tư vào các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm quy mô rộng, các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối ở Singapore chủ yếu là nhập gạo Việt Nam đóng gói với mẫu mã, bao bì và thương hiệu nội địa của Singapore để dễ tiêu thụ trên thị trường. 

Các sản phẩm gạo thương hiệu Việt Nam hầu như chỉ tiêu thụ trong hệ thống các cửa hàng tiện ích nhỏ, hoặc các đại lý bán hàng online của người Việt Nam.

Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị các doanh nghiệp cũng cần xác định sản phẩm gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới. 

Các doanh nghiệp cần lưu ý vai trò quan trọng của địa bàn trung chuyển của Singapore, chứ không chỉ là địa bàn gần 6 triệu dân của quốc đảo.

gạo xuất khẩu gạo giá gạo nhập khẩu gạo thị trường Singapore
