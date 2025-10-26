NSND Tự Long bán gần 6 tấn gạo sau 2 tiếng livestream

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

NSND Tự Long bán gần 6 tấn gạo sau 2 tiếng livestream

Thùy Linh

(NLĐO) - Chỉ sau 2 tiếng livestream trên kênh Tiktok Hello Vietnam, NSND Tự Long cùng MC Mai Phương đã bán được gần 6 tấn gạo.

Sau phiên hỗ trợ, kết nối tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50 kg cho Hợp tác xã Dương Yến tỉnh Lai Châu chiều 24-10 với số tiền 102 triệu đồng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức thành công phiên livestream bán gạo, với tâm điểm là gạo ST25, từng giành giải thưởng "gạo ngon nhất thế giới".

NSND Tự Long livestream bán gạo ST25 thành công gần 6 tấn trong 2 tiếng - Ảnh 1.

NSND Tự Long giới thiệu nhiều sản phẩm gạo ngon của Việt Nam

Phiên livestream chính diễn ra từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25-10, trên kênh Tiktok Hello Vietnam - tài khoản hiện có hơn 1 triệu người theo dõi.

Phiên livestream được dẫn dắt bởi MC Mai Phương và nhân vật chính là NSND Tự Long. Trong khoảng 2 tiếng lên sóng, NSND Tự Long, MC Mai Phương đã giới thiệu nhiều sản phẩm gạo ngon của Việt Nam nhưng tâm điểm vẫn là loại gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu "ngon nhất thế giới".

Các thương hiệu gạo được giới thiệu và bán trong phiên livestream gồm: ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non.

Theo thống kê, chỉ sau hơn 2 tiếng, phiên livestream bán được gần 6 tấn gạo.

Xem livestream gạo ngon, chốt đơn giá ưu đãi

Chia sẻ trên sóng livestream, NSND Tự Long bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng một chương trình mang ý nghĩa tôn vinh hàng Việt.

"Việc cùng các cơ quan chức năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của những người nghệ sĩ như chúng tôi. Tôi rất tự hào khi được góp phần lan tỏa giá trị của hàng Việt đến với bà con cả nước" - NSND Tự Long nói.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số. Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt.

Thông qua hình thức livestream, người tiêu dùng không chỉ tương tác, giao lưu trực tiếp để tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể "chốt đơn" những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi mà không cần mất thời gian vận chuyển.

Ông Linh cho biết thêm trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản chất lượng cao, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà phân phối cùng phát triển bền vững.

Tin liên quan

"Táo" Tự Long sắp livestream bán gạo ngon nhất thế giới

"Táo" Tự Long sắp livestream bán gạo ngon nhất thế giới

(NLĐO) - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, NSND Tự Long sẽ livestream bán gạo ST25 tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới lại có động thái mới

(NLĐO) – Trong khi một số doanh nghiệp dự báo Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới, sẽ mở cửa sớm thì nước này lại có động thái ngược lại

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói về "động thái lạ" của quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới

(NLĐO) - Thị trường số 1 của gạo Việt, chiếm đến 40% sản lượng xuất khẩu, vẫn tạm thời đóng cửa và chưa biết khi nào mở lại

livestream gạo ST25 Tự Long NSND Tự Long bán gạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo