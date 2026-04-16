Kinh tế

Những lỗi dễ bị phạt khi lắp điện mặt trời mái nhà mà người dân cần biết

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ngoài bị phạt tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng chứng chỉ hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực từ ngày 25-5 tới. 

Theo đó, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực, đặc biệt liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới, có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng; vi phạm về giấy phép hoạt động điện lực có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.

Đối với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, trường hợp không thông báo hoặc vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 20 triệu đồng, thậm chí lên tới 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài tiền phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng chứng chỉ hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Lắp điện mặt trời mái nhà và Những điều cần tránh để không bị phạt 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho rằng Nghị định 133/2026/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với trước đây, như tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng; bổ sung quy định cụ thể cho năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời; đồng thời siết chặt quản lý hệ thống đo đếm và giám sát vận hành, làm rõ trách nhiệm các bên nhằm đảm bảo minh bạch, an toàn và ổn định hệ thống điện quốc gia.

Để tránh bị xử phạt, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực, đặc biệt là điện mặt trời, buộc phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép hoạt động, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công, vận hành và tư vấn rõ quy định cho khách hàng.

Người sử dụng điện cũng không được tự ý đấu nối, thay đổi hệ thống và cần thực hiện đúng thủ tục khi lắp đặt. 

"Nếu người dân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời, việc tuân thủ đúng quy định là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro pháp lý. Nên liên hệ các đơn vị uy tín để được hỗ trợ đầy đủ thủ tục và đấu nối điện lực" - ông Trần Văn Hợi khuyến nghị.

Đại diện một doanh nghiệp khác trong ngành cho rằng quy định mới sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng lắp đặt công suất lớn nhưng không xin phép, qua đó giúp hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định hơn.

Về thủ tục thông báo, Nghị định 58/2025 quy định với hệ thống điện mặt trời mái nhà dưới 100 kW, người dân và doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực địa phương là hoàn tất. Với hệ thống từ trên 100 kW đến 1.000 kW, chủ đầu tư phải thực hiện hồ sơ đấu nối theo quy định.

Trường hợp hệ thống chỉ sử dụng nội bộ, sau khi gửi thông báo và được xác nhận là hoàn tất thủ tục. Nếu có đấu nối lưới điện quốc gia, quy trình gồm các bước: nộp hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu và lưu trữ; riêng trường hợp có nhu cầu bán điện dư, chủ đầu tư phải bổ sung yêu cầu về hệ thống đo đếm, kết nối dữ liệu và ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị điện lực.

"Song song với mức xử phạt, cần có thêm hướng dẫn từ phía cơ quan chức năng để người dân không vi phạm, tránh các rủi ro pháp lý và an toàn không đáng có" - đại diện doanh nghiệp kiến nghị.

Năng lượng tái tạo xử phạt vi phạm năng lượng mặt trời điện mặt trời
