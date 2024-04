Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

"Túi khôn" chạm là đi, đi là đến, đến là chất lừ

Smartphone, mạng xã hội và "xê dịch" là những thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của đa số GenZ trong đó có cô nàng Ngọc Anh (20 tuổi, Hà Nội). Tận dụng lợi thế của người trẻ và sự am hiểu về công nghệ, điều này đã khiến cho mỗi cuộc hành trình của cô nàng đều trở nên vô cùng thú vị. "Chạm là đi, đi là đến, đến là chất lừ", bí quyết nằm ở ứng dụng Mobifone Smart Travel – "túi khôn du lịch" đã gắn bó với Ngọc Anh cùng những người bạn của mình suốt thời gian qua.

"Trước đây, mình hay sử dụng Google để tìm kiếm thông tin về các điểm đến. Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng như trên mạng. Có quá nhiều những thông tin gây nhiễu khiến mình khó có thể phân biệt đâu là reviews (chia sẻ kinh nghiệm) thực sự từ người dùng và reviews ảo mà các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch bỏ tiền ra để mua. Những trái đắng kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" thực sự rất khó chịu. Cho đến khi mình biết đến Smart Travel của MobiFone thì mình có thể yên tâm kê cao gối ngủ trước mỗi chuyến đi. Không chỉ cung cấp những hình ảnh, giới thiệu chân thực, đa chiều về các điểm đến, ứng dụng còn kết nối với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý. Nếu có vấn đề gì phát sinh, mình có thể phản ánh trực tiếp trên ứng dụng, đường dây nóng thay vì phải "cầu cứu" trên mạng xã hội như trước", Ngọc Anh chia sẻ.

Mọi thứ cần thiết cho mỗi chuyến đi như thông tin hành trình, tuyến đường, các loại hình phương tiện, chỗ ăn, chỗ ngủ, nơi mua sắm, có gì thú vị, phong tục tập quán địa phương, đặc sản, những điều cần lưu ý… đều được cung cấp dễ dàng trên ứng dụng. Không chỉ đọc thông tin, xem video giới thiệu, hình ảnh về các điểm đến còn được nâng tầm nhờ khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến như AR/VR, 3D đầy sắc nét và sinh động. "Khi nhấp vào một bức ảnh về núi non, điều thú vị nhất là mình có thể di chuyển nó để có trường nhìn rộng hơn, cảm giác giống như đang ngoái cổ quan sát được những thứ xung quanh kiểu 360 độ vậy", Ngọc Anh chia sẻ trải nghiệm khám phá trước các điểm đến với ứng dụng yêu thích của mình.

Mã QR tải app MobiFone Smart Travel trên hệ điều hành IOS/Androil

Không chỉ được ưa chuộng bởi những người trẻ độc thân, MobiFone Smart Travel còn là ứng dụng không thể thiếu đối với các gia đình, giúp đem lại những chuyến đi ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm cho cả cha mẹ và con cái. "Gia đình mình có em bé nên đi đâu thì yếu tố an ninh, an toàn cũng được đặt lên trên hết. Rồi thì khi đến một nơi nào đó, nghỉ tại đâu cũng phải xem xung quanh có gì ăn cho con, chỗ nào cho con chơi, chỗ nào cả gia đình có thể có được trải nghiệm mới lạ. Ngon, bổ, rẻ và an toàn, tất cả những thứ mà mình mong muốn đều có thể tìm thấy trên MobiFone Smart Travel. Đôi lúc, cảm thấy ứng dụng rất hiểu mình khi có thể đưa ra những gợi ý phù hợp với sở thích, với nhu cầu của bản thân và gia đình", chị Trà My (Đà Nẵng) chia sẻ. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, anh chị cũng đang nghiên cứu các địa điểm được ứng dụng gợi ý để chốt hạ nơi mà cả gia đình mong muốn đến nhất.

Kết nối khách du lịch trong và ngoài nước, tầm nhìn rộng lớn về tương lai

Được MobiFone đặc biệt đầu tư, phát triển trong thời gian qua, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành du lịch, chuyển đổi số quốc gia, MobiFone Smart Travel đang dần trở thành người bạn đồng hành quen thuộc, tin cậy, được chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng của những người đam mê du lịch trong và ngoài nước.

Sản phẩm phát huy được thế mạnh của MobiFone trong việc khai thác các công nghệ tiên tiến hàng đầu để đưa vào hệ sinh thái số của mình như tính năng tham quan thực tế ảo (VR360/AR), bản đồ số, bảo tàng số/triển lãm ảo; tích hợp các cổng thông tin du lịch địa phương, SIM du lịch, nền tảng quản trị cơ sở lưu trú, các tiện ích như Kiosk du lịch, Wifi Marketing... để đem đến những trải nghiệm toàn diện, mượt mà cho khách quan trong thời đại số hóa.

Không chỉ đẩy mạnh về mặt công nghệ, MobiFone còn nỗ lực tìm kiếm, liên kết với các doanh nghiệp uy tín, kinh doanh trong lĩnh vực để đem đến những dịch vụ chất lượng tối ưu cho người dùng với quyền lợi ưu đãi hấp dẫn. Thông qua cổng thông tin du lịch được tích hợp, MobiFone Smart Travel cũng cung cấp tới khách quan những thông tin chính thống về du lịch của từng địa phương với các sự kiện, lễ hội, điểm đến cũng như chính sách ưu đãi trong từng thời điểm cụ thể… Có thể nói, đây chính là cầu nối quan trọng để các cơ quan quản lý du lịch và địa phương có thể kết nối dễ dàng, hiệu quả tới người dân, khách du lịch trong, ngoài nước.

Theo Tổng cục Du lịch, mục tiêu năm 2024 của ngành là phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa, nâng tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỉ đồng. Cùng với sự định hướng phát triển có bài bản của các địa phương, sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ và các sản phẩm số cũng đang góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các mục tiêu kể trên. Nhờ việc được tích hợp đa ngôn ngữ, MobiFone Smart Travel cũng là một ứng dụng đang được ưa chuộng đối với các khách du lịch quốc tế khi đến với Việt Nam, giúp quảng bá sâu rộng về hình ảnh đất nước, con người, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế số nói chung.