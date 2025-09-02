HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Những mẫu xe nào đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Theo công bố từ các hãng xe, chỉ có hơn chục mẫu xe có mặt trên thị trường là đạt mức trên.

Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới do Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) đưa ra đặt mục tiêu mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (CAFC) của toàn bộ xe con tại Việt Nam đạt 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Mục tiêu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nhưng đang khiến nhiều doanh nghiệp ô tô lo lắng.

Tuy nhiên, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng nếu áp dụng theo tiêu chuẩn này, khoảng 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid đang bán trên thị trường hiện nay sẽ không đạt yêu cầu.

Thống kê của VAMA cho thấy, chỉ hơn chục mẫu xe tại Việt Nam có mức tiêu hao nhiên liệu công bố thấp hơn 4,83 lít/100 km.

Toyota chiếm ưu thế với nhiều mẫu hybrid Trong danh sách đạt chuẩn, Toyota góp mặt nhiều nhất với Corolla Altis (4,76 lít/100 km), Camry HEV (4,2 lít/100 km), Yaris Cross HEV (3,8 lít/100 km) và Innova Cross HEV (4,35 lít/100 km).

Honda hiện có HR-V e:HEV RS (4,44 lít/100 km) và Civic e:HEV RS (4,56 lít/100 km). Mẫu CR-V hybrid có mức tiêu hao 4,45 lít/100 km ở điều kiện đô thị cơ bản nhưng tăng lên 4,95 lít/100 km khi chạy hỗn hợp và 5,24 lít/100 km ở đường đô thị phụ.

Ở phân khúc cao cấp, BMW XM 50e có mức tiêu thụ trung bình 1,3 lít/100 km. Volvo góp mặt với XC60 và XC90 hybrid chưa tới 2 lít/100 km. Land Rover có Range Rover Velar (1,9 lít/100 km), Porsche Cayenne hybrid khoảng 2 lít/100 km.

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mẫu xe Honda HR-V hybrid có mức tiêu hao từ 4,44 - 4,56 lít/100km

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 2.

Mẫu xe Nissan Kicks

Suzuki có Swift hybrid (4,26 lít/100 km), Kia có Sorento PHEV (2 lít/100 km), còn Nissan có Kicks hybrid e-Power (4,6 lít/100 km).

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 3.

Mẫu xe BYD M6

Xe Trung Quốc và xe sang gây chú ý Một số hãng xe Trung Quốc cũng đưa ra mức tiêu hao rất thấp với các mẫu plug-in hybrid. BYD Sealion 6 PHEV chỉ 1,1 lít/100 km khi pin đầy, Jaecoo J7 hybrid thậm chí chỉ 1 lít/100 km.

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 4.

Mẫu xe Toyota Yaris Cross

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 5.

Toyota Camry HEV tiêu hao 4,2 lít/100 km

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 6.

Xe KIA Sorento hybrid

Những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu 4,83 lít / 100 km đáng chú ý tại Việt Nam - Ảnh 7.

Jaecoo J7 hybrid chỉ tiêu hao 1 lít/100 km.

VAMA lo ngại 96% mẫu ôtô xăng, dầu phải ngừng bán vì khó đạt mức tiêu thụ nhiên liệu

VAMA lo ngại 96% mẫu ôtô xăng, dầu phải ngừng bán vì khó đạt mức tiêu thụ nhiên liệu

(NLĐO) - Theo VAMA, sẽ có tới 96% các mẫu xe chạy xăng phải dừng bán, ngay cả mẫu xe hybrid cũng khó đạt mức tiêu thụ nhiên liệu này.

"Ngóng" quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu

Nhiều hãng ô tô đã chủ động chuyển đổi "xanh", song cũng không ít hãng đến thời điểm này vẫn chưa có mẫu hybrid nào.

Petrolimex ra mắt nhiên liệu hàng không mới, giảm tới 80% lượng phát thải CO₂

(NLĐO) - Nhiên liệu hàng không bền vững SAF có khả năng giảm tới 80% lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu hàng không truyền thống.

