Gia đình

Những món ăn “hủy vòng eo” nhiều người vô tư ăn mỗi ngày

Bài và ảnh: CHAT GPT- VY THƯ

(NLĐO)- Không chỉ thiếu vận động, thức khuya, một vòng eo “phì nhiêu” còn đến từ những món ăn tưởng như vô hại, quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.

Cơm trắng và tinh bột tinh luyện 

 Cơm trắng, bánh mì trắng, bún, phở… là những món ăn chủ lực trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, đây lại là các loại tinh bột tinh luyện, gần như đã mất hết chất xơ và dưỡng chất tự nhiên. 

Khi nạp vào cơ thể, tinh bột này chuyển hóa nhanh thành đường, làm tăng insulin – hormone liên quan đến tích trữ mỡ bụng. Một bát cơm trắng có thể chứa khoảng 200 calo, chưa kể đến các món ăn kèm thường nhiều dầu mỡ. Ăn cơm quá nhiều, nhất là vào buổi tối, dễ dẫn đến tăng mỡ bụng mà không hay biết. 

Lời khuyên: Thay vì cơm trắng, có thể thay bằng gạo lứt, yến mạch, khoai lang, ngũ cốc nguyên cám, vừa no lâu, vừa giúp kiểm soát cân nặng. 

Những món ăn “hủy vòng eo” nhiều người vô tư ăn mỗi ngày - Ảnh 1.

Nước ngọt có ga 

Một lon nước ngọt có thể chứa đến 7–9 muỗng cà phê đường. Đường trong nước ngọt là dạng fructose, khi vào cơ thể dễ chuyển thành mỡ nội tạng, tập trung nhiều ở bụng. 

 Không ít chị em ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn “thưởng cho mình” một ly nước có gas mát lạnh mỗi chiều. Thói quen này khiến mọi nỗ lực giữ dáng “đổ sông đổ biển”. 

Lời khuyên: Hãy tập uống nước lọc, trà thảo mộc, nước trái cây không đường. Đặc biệt, nước lọc trước bữa ăn còn giúp giảm cảm giác thèm ăn. 

Đồ chiên rán 

Khoai tây chiên, gà rán, nem chiên, bánh cam, bánh tiêu… là những món khoái khẩu không chỉ với trẻ nhỏ mà cả người lớn. Tuy nhiên, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần sản sinh ra chất béo chuyển hóa (trans fat), là loại chất béo xấu, làm tăng cholesterol xấu và tích tụ mỡ vùng bụng. Ngoài ra, thức ăn chiên rán thường có lượng calo rất cao, chỉ một miếng đùi gà rán có thể ngang với một bữa ăn đầy đủ. 

Lời khuyên: Hạn chế món chiên rán, ưu tiên phương pháp hấp, luộc, nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc áp chảo không dầu. 

Những món ăn “hủy vòng eo” nhiều người vô tư ăn mỗi ngày - Ảnh 2.

Mì gói “cứu đói” nhưng phá dáng 

Mì gói tiện lợi nhưng chứa nhiều tinh bột tinh luyện, chất béo bão hòa, natri và hầu như không có chất xơ. Ăn mì gói thường xuyên dễ gây tăng cân, tích nước, đầy bụng, đặc biệt là khi ăn vào buổi tối hoặc đêm khuya. Nhiều người có thói quen “ăn mì cho nhanh” sau giờ làm, kèm theo trứng hoặc xúc xích, càng làm tăng tổng lượng calo nạp vào. 

Lời khuyên: Nếu bắt buộc phải ăn mì, hãy thêm nhiều rau xanh, giảm gói gia vị và không nên dùng dầu trong gói mì. 

 Trà sữa và các loại thức uống ngọt 

 Trà sữa tưởng chừng là một món uống “ngọt ngào” giúp thư giãn, nhưng lại chứa lượng đường và calo cực kỳ cao. Một ly trà sữa size lớn có thể chứa từ 300–500 calo, chưa kể topping như trân châu, thạch, bánh flan… 

 Cơ thể không cảm nhận được lượng calo lỏng như calo rắn, nên nhiều người vô tư uống mà không biết mình đã nạp gần bằng một bữa ăn đầy đủ. 

Lời khuyên: Uống trà sữa thì nên chọn size nhỏ, ít đường, không topping. Tốt nhất vẫn là các loại sinh tố ít ngọt hoặc nước detox tự làm. 

Các món ăn vặt ngọt béo 

Bánh quy, bánh kem, bánh mì ngọt, snack, kẹo, sô-cô-la… là “người bạn” của những buổi xế chiều hoặc tối muộn. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm khiến vòng eo ngày càng “biến mất”. 

Những món này thường chứa nhiều đường tinh luyện, chất béo xấu, khiến cơ thể tích mỡ nhanh chóng. 

 Lời khuyên: Hạn chế trữ đồ ăn vặt trong nhà. Thay vào đó, có thể để sẵn trái cây tươi, hạt hạnh nhân, sữa chua không đường làm món lót dạ. 

 Giữ vòng eo thon gọn không chỉ để mặc đẹp mà còn là để bảo vệ sức khỏe tim mạch, huyết áp, nội tạng. Để có kết quả bền vững, cần kết hợp ăn uống lành mạnh với thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày như đi bộ, yoga, đạp xe. 


Chăm sóc làn da cho phụ nữ bước vào tuổi 40

Chăm sóc làn da cho phụ nữ bước vào tuổi 40

(NLĐO)- Săn chắc làn da không phải điều gì quá khó nếu bạn kiên trì và chăm sóc đúng cách từ bên trong lẫn bên ngoài.

Vì sao tập thể dục có thể giúp đẩy lùi ung thư?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra cơ chế khiến việc tập thể dục tác động mạnh mẽ đến kết quả điều trị ung thư, liên quan đến hợp chất tên formate.

Ăn nhiều nhưng thêm thứ này, ít bị máu nhiễm mỡ, béo phì hơn

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu lưu ý một thành phần quan trọng trong bữa ăn mà chỉ cần thêm vài gram mỗi ngày, nguy cơ béo phì và bệnh mạn tính sẽ giảm mạnh.

