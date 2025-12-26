HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Những món ăn này cũng thúc đẩy ung thư gan

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) chỉ ra cách ăn làm thay đổi cấu trúc tế bào gan và gây ung thư.

Theo News Medical, các nhà nghiên cứu MIT phát hiện ra rằng khi tiêu thụ chế độ ăn nhiều chất béo, các tế bào gan trưởng thành trong gan sẽ chuyển về trạng thái chưa trưởng thành, giống như tế bào gốc, điều làm tăng nguy cơ ung thư gan về lâu dài.

Không chỉ rượu, những món ăn này cũng thúc đẩy ung thư gan - Ảnh 1.

Chế độ ăn nhiều chất béo lâu dài có thể dẫn đến ung thư gan - Minh họa AI: Thu Anh

Từ lâu, chế độ ăn nhiều chất béo đã được chứng minh rằng có thể dẫn đến viêm và tích tụ mỡ trong gan, tức bệnh gan nhiễm mỡ.

Bệnh này lâu ngày có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn, bao gồm xơ gan và ung thư gan.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu MIT đã đi tìm cơ chế. Họ đã thử nghiệm trên một nhóm chuột bằng cách cho chúng ăn chế độ giàu chất béo, điều mà con người ngày nay thường gặp phải do tiêu thụ nhiều thực phẩm kiểu công nghiệp, thực phẩm thiếu lành mạnh hay do ăn kiêng cực đoan.

Trong giai đoạn đầu, họ phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều chất béo đã gây căng thẳng cho gan và khởi động các cơ chế sinh tồn ở tế bào gan, bao gồm kích hoạt các gene giúp chúng chống lại quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) và có khả năng sinh sôi nảy nở cao hơn.

Đồng thời, các tế bào đó bắt đầu tắt một số gene quan trọng cho chức năng bình thường, liên quan đến các enzyme chuyển hóa và protein được tiết ra.

"Điều này thực sự giống như một sự đánh đổi, ưu tiên những gì tốt cho sự sống của từng tế bào riêng lẻ trong môi trường căng thẳng, mà bỏ qua những gì mà toàn bộ mô nên làm" - đồng tác giả Constantine Tzouanas giải thích.

Nói cách khác, tế bào gan trưởng thành, hoạt động đầy đủ đã trở nên giống một tế bào chưa trưởng thành. Thay vì phải tiết các enzyme và protein cần thiết để chức năng chuyển hóa của cơ thể được hoạt động trơn tru, chúng tập trung vào việc nhân bản.

Ở trạng thái này, chỉ cần một đột biến nhỏ xảy ra, tế bào đã có sẵn đà để phát triển thành khối u nhanh hơn rất nhiều so với tế bào trưởng thành bình thường.

Cuối thời gian thí nghiệm, 100% các con chuột đều đã bị ung thư. Theo các tác giả, thời gian này tương ứng với 20 năm ở con người. Điều này là một lời cảnh báo: Nếu bạn đang tiêu thụ quá nhiều chất béo nhưng chưa bị ung thư gan, hãy nhanh chóng thay đổi trước khi quá trễ.

Tin liên quan

Làm điều này mỗi ngày, nguy cơ ung thư miệng tăng 50%

Làm điều này mỗi ngày, nguy cơ ung thư miệng tăng 50%

(NLĐO) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có gần 390.000 ca ung thư miệng mới trên toàn cầu, trong đó 66,3% là ở châu Á.

Khám phá độc đáo ở Thái Lan hứa hẹn giúp nhiều người thoát ung thư da

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã phát hiện "siêu phân tử" chống UV mới từ những sinh vật nhỏ bé ẩn nấp trong suối nước nóng ở Thái Lan.

Ung thư ruột tránh xa vì những món ăn này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy "nạp" đủ một vi chất quen thuộc - qua thực phẩm hay dược phẩm - có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột.

ung thư gan nhiễm mỡ ung thư gan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo