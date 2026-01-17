Những ngân hàng nào đang có lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường?

Nhiều ngân hàng có lãi suất thực 7% - 8%

Ngày 17-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặt bằng lãi suất huy động vẫn tiếp tục xu hướng nhích lên ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt từ 6 tháng trở lên. Theo đó, mức lãi suất 7–8%/năm xuất hiện ngày càng phổ biến, không chỉ tại các ngân hàng nhỏ mà cả một số ngân hàng quy mô trung bình, với điều kiện gửi tiền linh hoạt hơn trước.

Cụ thể, ở nhóm ngân hàng số, Cake by VPBank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng. Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu còn được cộng thêm 0,9 điểm %, nâng lãi suất tối đa lên 8%/năm.

Ngoài ra, Cake còn triển khai chương trình tặng tiền mặt trực tiếp, trị giá từ 55.555 đồng đến 55,55 triệu đồng, áp dụng cho khách gửi từ 100 triệu đến 10 tỉ đồng, kỳ hạn tối thiểu 6 tháng và không tất toán trước hạn.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cũng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất khá mạnh cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng số. Mức cộng thêm có thể lên tới 2 điểm % so với biểu lãi suất thông thường và áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Nhờ đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–8 tháng tại NCB lên tới 8,2%/năm, còn kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đạt tối đa 8,3%/năm. Chương trình ưu đãi này được áp dụng đến hết tháng 1-2026.

Lãi suất huy động nhích lên gần đây

Có nơi tới 9%/năm kèm điều kiện đặc biệt

Không chỉ ngân hàng số, tại nhiều ngân hàng thương mại khác, lãi suất thực tế mà khách hàng được hưởng khi gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên cũng đã vượt 7%/năm, cao hơn đáng kể so với mức niêm yết công khai.

Chị Thanh Tâm, ngụ TPHCM, cho biết khi khảo sát gửi tiết kiệm trực tuyến tại một số ngân hàng gần đây, chị nhận thấy lãi suất đã tăng rõ rệt. "Có ngân hàng niêm yết lãi suất 6 tháng chỉ 5,8%/năm nhưng nếu gửi từ 50 triệu đồng thì được hưởng tới 7,4%. Một ngân hàng nhỏ hơn còn đề nghị mức 7,6%/năm cho khoản gửi từ 100 triệu đồng và lên tới 8%/năm nếu gửi 500 triệu đồng, cũng với kỳ hạn 6 tháng" – chị Tâm chia sẻ.

Phóng viên Báo Người Lao Động cũng ghi nhận tại một số ngân hàng cổ phần khác, lãnh đạo phòng giao dịch cho biết khách gửi từ 6 tháng trở lên hoàn toàn có thể được hưởng lãi suất trên 7%/năm, trong khi biểu niêm yết chính thức chỉ quanh mức 5,2%.

Cá biệt có một số ít ngân hàng áp dụng lãi suất rất cao nhưng kèm điều kiện đặc biệt về quy mô tiền gửi. Điển hình như PVcomBank hiện áp dụng mức lãi suất gửi tiết kiệm đặc biệt tới 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng khi gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Các ngân hàng MSB, HDBank hay Vikki Bank cũng đưa ra mức lãi suất từ 8–8,4%/năm, song yêu cầu số tiền gửi tối thiểu từ 500 đến gần 1.000 tỉ đồng.

Báo cáo cập nhật vĩ mô tháng 1-2026 của Công ty chứng khoán MBS vừa công bố cho thấy, trong tháng 12-2025, tiếp tục có thêm 14 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn. Việc mặt bằng lãi suất tiền tăng mạnh phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng mạnh về cuối năm theo chu kỳ mùa vụ. Trung bình lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng thương mại ở mức 5,7%, tăng 0,68 điểm % so với đầu năm ngoái. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, xu hướng tăng lãi suất huy động có thể còn tiếp diễn trong 1-2 quý đầu năm nay, dù tăng trưởng tín dụng hạ nhiệt sẽ giảm áp lực lên lãi suất huy động.



