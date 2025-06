Những ngày tới, TP HCM gia tăng mưa dông

Theo đó, từ ngày 3 đến 6-6, mưa trên khu vực có xu hướng tăng dần. Thời tiết phổ biến có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, xảy ra nhiều trong khoảng từ trưa đến chiều tối. Nhiệt độ giảm nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.



Còn từ ngày 7 đến 10-6, nhiều khu vực có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Lượng mưa giai đoạn này ở TP HCM xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 80-150 mm.

Mưa dông ở TP HCM tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ và Tây Nguyên khuyến cáo trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật, mưa đá có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản; đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập sâu một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài ra, thời tiết trên các vùng biển TP HCM cũng có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh; vài ngày tới ở khoảng cấp 5 và trên cấp 5, biển động nhẹ; những ngày còn lại phổ biến khoảng cấp 4 và cấp 4 có lúc cấp 5.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.