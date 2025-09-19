Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh

Đáng chú ý bàn tiệc dài bằng chiều dài của 2,7 chiếc trực thăng Marine One và được trang trí 139 ngọn nến, 1.452 bộ dao, nĩa, thìa và hơn 100 nhân viên phục vụ.

Các quan chức Hoàng gia Anh cho biết phải mất một tuần để chuẩn bị bàn tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại Hội trường St George thuộc Lâu đài Windsor, một công trình gần 1.000 năm tuổi.

Tổng thống Donald Trump đã được tiếp đón tại Quốc yến ở Anh hôm 17-9, với một chiếc bàn tiệc dài hơn 47 m. Ảnh: AP

Tại bàn tiệc, một bên bố trí chỗ ngồi cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Vua Charles III, ông Donald Trump và Công nương xứ Wales Catherine. Bên còn lại là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Nữ hoàng Camilla, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Hoàng tử William.

Công nương xứ Wales và Tổng thống Donald Trump tại Quốc yến. Ảnh: AP

Món khai vị là panna cotta cải xoong Hampshire kèm bánh quy parmesan và salad trứng cút, theo thông tin từ Cung điện Buckingham. Món chính là thịt gà hữu cơ Norfolk cuộn trong bí ngòi, ăn kèm nước sốt thảo mộc. Tráng miệng là kem vani kết hợp với sorbet mâm xôi Kentish và mận Victoria luộc.

Dù ông Donald Trump không uống rượu, các loại đồ uống được chọn mang ý nghĩa biểu tượng. Rượu port Warre’s 1945 được chọn để vinh danh ông Donald Trump là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Cognac Hennessy 1912 cũng được phục vụ, đánh dấu năm sinh của mẹ ông Donald Trump, người gốc Scotland.

Chương trình âm nhạc bao gồm các bài hát từ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump như "Nessun Dorma" và "Tiny Dancer" của Elton John.

Đây là tiệc chiêu đãi hoàng gia Anh thứ hai mà ông Donald Trump tham dự, lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên được mời tham dự hai sự kiện như vậy.

Gọi bữa tối tại Lâu đài Windsor là "một trong những vinh dự cao quý nhất trong cuộc đời", ông Donald Trump nói rằng điều quan trọng đối với Mỹ và Anh là tiếp tục bảo vệ "các giá trị của cộng đồng nói tiếng Anh".

Ông Donald Trump khiến khách mời tham dự quốc yến tại lâu đài Windsor bật cười (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Những ngoại lệ khác

Ông Donald Trump di chuyển bằng trực thăng Marine One tới vườn Walled Garden tại lâu đài Windsor vào sáng 17-9.

Việc cho trực thăng đáp xuống lâu đài Windsor là một ngoại lệ hiếm hoi mà Hoàng gia Anh dành cho tổng thống Mỹ, bởi công trình được coi là lâu đài cổ nhất và lớn nhất thế giới còn có người ở nơi này rất nhạy cảm với rung động lớn phát ra từ trực thăng.

Vua Charles và Tổng thống Trump cùng lên xe ngựa hoàng gia Irish State Coach, di chuyển qua khu điền trang trong lâu đài. Đây là cỗ xe có lịch sử lâu đời, được chế tạo từ năm 1851. Tổng thống Mỹ dường như rất hào hứng khi ngồi cùng Vua Charles trong cỗ xe 6 ngựa kéo này thay vì chiếc "Quái thú" như thường lệ.

Vua Charles III của Anh và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trên xe ngựa trong lễ rước qua lâu đài Windsor ở Windsor, Anh hôm 17-9. Ảnh: AP

Đặc biệt, trong chuyến thăm Anh năm 2019, ông Donald Trump đã không thể di chuyển bằng cỗ xe ngựa này do Mật vụ Mỹ lo ngại an ninh. Lần này, Hoàng gia Anh tổ chức lễ đón trong khuôn viên lâu đài Windsor, hạn chế công chúng tiếp cận, nhằm giúp tổng thống Mỹ ngồi trên cỗ xe ngựa không chống đạn mà vẫn an toàn.