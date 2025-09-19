Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tiếp đón tại quốc yến ở Anh hôm 17-9, với một chiếc bàn tiệc dài hơn 47 m.

Đáng chú ý bàn tiệc dài bằng chiều dài của 2,7 chiếc trực thăng Marine One và được trang trí 139 ngọn nến, 1.452 bộ dao, nĩa, thìa và hơn 100 nhân viên phục vụ.

Các quan chức Hoàng gia Anh cho biết phải mất một tuần để chuẩn bị bàn tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại Hội trường St George thuộc Lâu đài Windsor, một công trình gần 1.000 năm tuổi.

Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã được tiếp đón tại Quốc yến ở Anh hôm 17-9, với một chiếc bàn tiệc dài hơn 47 m. Ảnh: AP

Tại bàn tiệc, một bên bố trí chỗ ngồi cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Vua Charles III, ông Donald Trump và Công nương xứ Wales Catherine. Bên còn lại là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Nữ hoàng Camilla, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Hoàng tử William.

Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh- Ảnh 2.

Công nương xứ Wales và Tổng thống Donald Trump tại Quốc yến. Ảnh: AP

Món khai vị là panna cotta cải xoong Hampshire kèm bánh quy parmesan và salad trứng cút, theo thông tin từ Cung điện Buckingham. Món chính là thịt gà hữu cơ Norfolk cuộn trong bí ngòi, ăn kèm nước sốt thảo mộc. Tráng miệng là kem vani kết hợp với sorbet mâm xôi Kentish và mận Victoria luộc.

Dù ông Donald Trump không uống rượu, các loại đồ uống được chọn mang ý nghĩa biểu tượng. Rượu port Warre’s 1945 được chọn để vinh danh ông Donald Trump là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Cognac Hennessy 1912 cũng được phục vụ, đánh dấu năm sinh của mẹ ông Donald Trump, người gốc Scotland.

Chương trình âm nhạc bao gồm các bài hát từ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump như "Nessun Dorma" và "Tiny Dancer" của Elton John.

Đây là tiệc chiêu đãi hoàng gia Anh thứ hai mà ông Donald Trump tham dự, lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên được mời tham dự hai sự kiện như vậy.

Gọi bữa tối tại Lâu đài Windsor là "một trong những vinh dự cao quý nhất trong cuộc đời", ông Donald Trump nói rằng điều quan trọng đối với Mỹ và Anh là tiếp tục bảo vệ "các giá trị của cộng đồng nói tiếng Anh".

Ông Donald Trump khiến khách mời tham dự quốc yến tại lâu đài Windsor bật cười (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Những ngoại lệ khác

Ông Donald Trump di chuyển bằng trực thăng Marine One tới vườn Walled Garden tại lâu đài Windsor vào sáng 17-9.

Việc cho trực thăng đáp xuống lâu đài Windsor là một ngoại lệ hiếm hoi mà Hoàng gia Anh dành cho tổng thống Mỹ, bởi công trình được coi là lâu đài cổ nhất và lớn nhất thế giới còn có người ở nơi này rất nhạy cảm với rung động lớn phát ra từ trực thăng.

Vua Charles và Tổng thống Trump cùng lên xe ngựa hoàng gia Irish State Coach, di chuyển qua khu điền trang trong lâu đài. Đây là cỗ xe có lịch sử lâu đời, được chế tạo từ năm 1851. Tổng thống Mỹ dường như rất hào hứng khi ngồi cùng Vua Charles trong cỗ xe 6 ngựa kéo này thay vì chiếc "Quái thú" như thường lệ.

Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh- Ảnh 3.

Vua Charles III của Anh và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trên xe ngựa trong lễ rước qua lâu đài Windsor ở Windsor, Anh hôm 17-9. Ảnh: AP

Đặc biệt, trong chuyến thăm Anh năm 2019, ông Donald Trump đã không thể di chuyển bằng cỗ xe ngựa này do Mật vụ Mỹ lo ngại an ninh. Lần này, Hoàng gia Anh tổ chức lễ đón trong khuôn viên lâu đài Windsor, hạn chế công chúng tiếp cận, nhằm giúp tổng thống Mỹ ngồi trên cỗ xe ngựa không chống đạn mà vẫn an toàn.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả lễ đón trọng thể ngày 17-9 là "chưa từng có tiền lệ", với sự tham gia của 1.300 quân nhân.

Sự kiện khép lại bằng màn trình diễn của 9 máy bay Hawk T1 thuộc Đội bay Biểu diễn Không quân Hoàng gia Red Arrows. Các phi cơ nhả những dải khói đỏ, trắng và xanh khi bay lướt qua. Kế hoạch trình diễn ban đầu có sự tham gia của 4 tiêm kích F-35 Mỹ nhưng sau phải hủy vì lý do thời tiết.

Tin liên quan

Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO) - Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor với nghi thức cao nhất...

Mỹ - Anh công bố thỏa thuận công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Anh từ ngày 16 đến 18-9 với tâm điểm là việc ký kết các thỏa thuận đầu tư và củng cố quan hệ song phương.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ đến Anh

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến London hôm 16-9 trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Anh.

Donald Trump Lâu đài Windsor hoàng gia Công nương xứ Wales quốc yến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo