Thể thao

Các ngôi sao nữ Việt Nam tỏa sáng trên những sân đấu xa nhà

Hoàng Tú

(NLĐO) - Những ngày đầu năm mới, bóng chuyền nữ Việt đón nhận một gam màu rất khác: mềm mại mà mạnh mẽ, dịu dàng nhưng bền bỉ.

Đó là câu chuyện của các nữ vận động viên (VĐV) bóng chuyền Việt Nam khi liên tiếp ra nước ngoài thi đấu và gặt hái thành công. Một niềm vui mang dáng hình phái đẹp - lặng lẽ mà lan tỏa hy vọng cho cả nền thể thao nước nhà.

Khi ngôi sao nữ Việt Nam mở lối bằng tài năng

Từ lâu, bóng chuyền nữ vẫn được xem là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Nhưng vài năm gần đây, niềm tự hào ấy đã bước ra ngoài biên giới. Những cô gái không chỉ đi để học hỏi, mà đã đủ bản lĩnh để cạnh tranh và tỏa sáng trong môi trường khắc nghiệt hơn.

Phụ nữ Việt tỏa sáng trên những sân đấu xa nhà - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy

Nổi bật nhất là Trần Thị Thanh Thúy - biểu tượng của thế hệ VĐV nữ dám mơ lớn. Lần thứ ba sang Nhật Bản thi đấu, khoác áo Gunma Green Wings tại SV-League, Thanh Thúy không chỉ trụ vững mà còn để lại dấu ấn đậm nét.

Sau 25 trận, cô ghi 381 điểm, hai lần được bầu chọn MVP và đặc biệt giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất tại SV-League All Star Games. 

Trong một giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế, hình ảnh một cô gái Việt Nam đứng trên bục vinh danh mang ý nghĩa vượt xa con số thống kê: đó là niềm kiêu hãnh của bóng chuyền nữ Việt Nam và là món quà tinh thần đẹp đẽ cho những ngày đầu năm mới.

"Cây sào" nữ Việt Nam và hành trình đi xa

Nếu Thanh Thúy đại diện cho sự bền bỉ, thì Lý Thị Luyến gây ấn tượng bằng chiều cao và khả năng bứt phá. 

Phụ công cao 1,95m sang Mông Cổ khoác áo Hobby Ace và nhanh chóng trở thành trụ cột. Đội bóng vốn chỉ thuộc nhóm trung bình đã tiến thẳng vào chung kết, riêng trận bán kết, Lý Thị Luyến ghi tới 19 điểm.

Phụ nữ Việt tỏa sáng trên những sân đấu xa nhà - Ảnh 2.

Lý Thị Luyến

Phong độ ấn tượng ấy giúp cô tiếp tục được chọn mặt gửi vàng khi chuyển sang Nakhon Ratchasima - CLB giàu thành tích nhất bóng chuyền nữ Thái Lan. Từ Mông Cổ đến Thái Lan, hành trình của Lý Thị Luyến giống như một lời khẳng định: phụ nữ Việt Nam không chỉ cao về thể hình, mà còn cao về ý chí và khát vọng.

Bích Thủy lặng lẽ tỏa sáng

Ở Nhật Bản, Trần Thị Bích Thủy lại kể một câu chuyện rất phụ nữ: không ồn ào nhưng bền bỉ. Gia nhập Okayama Seagulls vào cuối năm 2025 khi đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng, phụ công cao 1,84m nhanh chóng trở thành trụ cột.

Phụ nữ Việt tỏa sáng trên những sân đấu xa nhà - Ảnh 3.

Trần Thị Bích Thủy

Sau 10 trận, cô ghi 92 điểm, đạt hiệu suất 9,2 điểm/trận - cao nhất đội và nằm trong nhóm cầu thủ hiệu quả nhất giải. Ở một CLB trẻ, ngân sách hạn chế, dấu ấn của Bích Thủy cho thấy năng lực thật sự của VĐV Việt Nam trong môi trường bóng chuyền hàng đầu châu Á.

Đi để lớn, không chỉ để thử

Ngoài những gương mặt nổi bật, Vi Thị Như Quỳnh cũng có chuyến xuất ngoại tại Indonesia trong màu áo Medan Falcons. Dù kết quả chưa trọn vẹn, nhưng việc một nữ VĐV Việt Nam đủ trình độ thi đấu ở nước ngoài đã là tín hiệu tích cực.

Phụ nữ Việt tỏa sáng trên những sân đấu xa nhà - Ảnh 4.

Vi Thị Như Quỳnh

Những câu chuyện ấy, khi đặt cạnh nhau, tạo nên một bức tranh chung: phái nữ không chỉ mang đến cảm xúc mà còn mang theo thành quả.

Họ ra thế giới không phải để "thử cho biết", mà để chứng minh năng lực, học hỏi tinh hoa và mang về cho bóng chuyền Việt Nam những giá trị mới.

Ở thời điểm đầu năm, khi người ta nói nhiều về may mắn và khởi đầu tốt đẹp, thành công của các nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam giống như một lời chúc sống động: chúc cho thể thao nước nhà thêm mạnh mẽ, chúc cho phụ nữ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng bằng năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, và chúc cho những sân đấu quốc tế ngày càng quen với hình ảnh các cô gái Việt Nam thi đấu tự tin, kiêu hãnh.

Muốn mạnh, phải đi xa. Con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng với phái nữ - những người vừa mang trên vai giấc mơ thể thao, vừa gánh những áp lực đời thường. 

Nhưng chính từ những bước đi lặng lẽ ấy, bóng chuyền nữ Việt Nam đang từng ngày lớn lên, để thế giới biết rằng: phụ nữ Việt Nam không chỉ dịu dàng, mà còn rất mạnh mẽ.

Những con số biết nói

  • 381 điểm sau 25 trận của Trần Thị Thanh Thúy tại SV-League Nhật Bản.
  • 2 lần MVP và 1 danh hiệu VĐV xuất sắc nhất All Star Games ở giải đấu quy tụ gần 30 ngôi sao quốc tế.
  • 19 điểm/trận bán kết của Lý Thị Luyến giúp Hobby Ace (Mông Cổ) vào chung kết.
  • 92 điểm sau 10 trận của Trần Thị Bích Thủy tại Okayama Seagulls, hiệu suất 9,2 điểm/trận - cao nhất đội.
  • 4 VĐV nữ Việt Nam cùng lúc thi đấu ở Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia - con số hiếm có trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.


