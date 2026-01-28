HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Những nhịp cầu Phước An dần nối đôi bờ

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau hơn hai năm thi công, từng nhịp cầu Phước An vươn ra mặt nước, mở lối kết nối TPHCM, Đồng Nai với hệ thống cảng biển

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Những ngày đầu năm, trên công trường cầu Phước An, cây cầu vượt sông Thị Vải kết nối khu vực phường Phú Mỹ (TPHCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai) không khí thi công rộn ràng. Từ trên cao nhìn xuống, hàng loạt trụ cầu vươn mình giữa dòng nước, tạo nên bức tranh công trình quy mô lớn đang dần thành hình.

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 2.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài khoảng 4.378 m, trong đó phần cầu chính dài hơn 3.514 m, còn lại là hệ thống đường dẫn và nút giao kết nối vào cảng Phước An. Tổng mức đầu tư của dự án gần 4.877 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương.

VIDEO: Những nhịp cầu Phước An dần nối đôi bờ

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 3.

Cầu Phước An là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thị Vải nối TPHCM và Đồng Nai, cũng là cầu extradosed nhịp lớn nhất châu Á, tĩnh không thông thuyền 55 m, đủ để tàu 30.000 tấn đi qua. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, sau hơn hai năm triển khai, dự án hiện đạt gần 50% tổng sản lượng, bám sát tiến độ tổng thể đã phê duyệt. Phía bờ Phú Mỹ, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trong khi đó, phía Nhơn Trạch vẫn đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc.

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 5.

Trên công trường gói thầu số 38, hạng mục cầu dẫn phía Phú Mỹ, đã hoàn thành cọc khoan nhồi, sàn giảm tải, mố M0 và hàng loạt trụ cầu. Hiện giá trị thực hiện của gói thầu này đạt hơn 65%, tương đương khoảng 632 tỉ đồng. Những trụ cầu sừng sững nối tiếp nhau, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ của một công trình giao thông hiện đại.

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 6.

Ở khu vực cầu chính, gói thầu số 39 đang tập trung thi công thân tháp và nhịp dầm extradosed, kết cấu đặc biệt đòi hỏi kỹ thuật cao. Các nhịp dầm đã dần vươn ra từ hai phía, hướng tới điểm hợp long trong tương lai. Giá trị xây lắp của gói thầu này đã đạt gần 64%, tương ứng hơn 1.000 tỉ đồng.

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 7.

Trong khi đó, các gói thầu phía Đồng Nai, từ trụ T40 đến mố M75 đang ở giai đoạn đầu do phụ thuộc vào tiến độ mặt bằng. Trên công trường thi công, máy khoan cọc, cần cẩu, thiết bị gia cố nền đất đã được huy động, sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện cho phép.

Những nhịp cầu Phước An kết nối TPHCM và Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 8.

Cầu Phước An khi hoàn thành không chỉ rút ngắn quãng đường kết nối giữa TPHCM, Đồng Nai với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, logistics và đô thị ven sông. Mỗi trụ cầu mọc lên hôm nay là một bước tiến, đưa giấc mơ về tuyến giao thông liên vùng hiện đại ngày càng gần hơn với hiện thực.

Tin liên quan

VIDEO: Căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp chính lớn nhất châu Á

VIDEO: Căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp chính lớn nhất châu Á

(NLĐO) - Cầu Phước An có nhịp chính lớn nhất châu Á, bắc qua sông Thị Vải nối Đồng Nai và TP HCM đang căng bó cáp dây văng, đánh dấu mốc quan trọng của dự án.

Cận cảnh dự án cầu Phước An nối Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- Dự án không chỉ giúp giảm tải cho Quốc lộ 51 mà còn là giúp kết nối, vận chuyển hàng hóa từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi các tỉnh, thành lân cận. Sau gần 1 năm thi công, các trụ dẫn lên cầu Phước An đã bắt đầu hình thành.

Xây cầu Phước An qua sông Thị Vải

Khi cầu Phước An hoàn thành sẽ tạo thêm hướng đi mới cho hàng hóa từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến các tỉnh miền Đông, miền Tây và ngược lại

Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai cầu Phước An Nhơn Trạch sông Thị Vải TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo