Những phim Việt thua thảm, doanh thu bết bát 2024

Phim doanh thu thấp nhất năm 2024 tính đến hiện nay là tác phẩm "Biệt đội hotgirl" của đạo diễn Vĩnh Khương. Theo trang Box Office Vietnam, phim thu được 67,9 triệu đồng. Một con số "chạm đáy" của thị trường Việt.

"Biệt đội hotgirl" được quay bối cảnh trải dài 5 nước châu Á (Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam). Nội dung kể câu chuyện của các cô gái đến từ 3 quốc gia được Hắc Vô Đạo - cựu thành viên đường dây buôn ma túy, buôn người cứu từ nhỏ, nuôi dạy trên hoang đảo.

Phim "Biệt đội hotgirl" thua thảm phòng vé

Phim quy tụ dàn diễn viên: Hữu Vi, Nguyễn Trần Duy Nhất, Mr Kim, Yu Chu, Sam Sony, Bảo Uyên, Tuệ Minh, Thùy Trang, Ái Vân… Đặc biệt, cố NSND Hoàng Dũng cũng tham gia phim với vai phản diện Sakolat. Phim quay từ năm 2019 nhưng đến 2024 mới chính thức chiếu nên nội dung cũ kỹ, nhàm chán, kỹ xảo cũng thiếu mới lạ, cập nhật.

Nhiều khán giả nhận xét tác phẩm này có kịch bản tệ, nội dung rời rạc, khó hiểu, dàn diễn viên diễn dở, thông điệp câu chuyện không rõ ràng.

Phim "Đóa hoa mong manh" do Mai Thu Huyền đạo diễn, sản xuất, tham gia diễn xuất. Ngoài cô, phim còn có các diễn viên: Quốc Cường, Đức Tiến, Maya, Nhật Hạ, Trizzie Phương Trinh... Tác phẩm này thu được hơn 430 triệu đồng, giữ vị trí thứ hai trong danh sách phim Việt doanh thu thấp nhất 2024.

Cảnh trong "Đóa hoa mong manh"

Phim quay ở Mỹ, nội dung kể về cuộc đời đầy thăng trầm của một ca sĩ trẻ, giọng hát hay. Tác phẩm bị chê kịch bản nhàm chán, thiếu mạch lạc, một số điểm vô lý.

Phim "Domino - Lối thoát cuối cùng" của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương thực hiện, giữ vị trí thứ ba với doanh thu hơn 596 triệu đồng.

Phim lấy bối cảnh ở Mỹ, kể về An - con trai của "ông trùm" nhưng được cha mình che chắn, sống yên ổn ở Việt Nam. Mọi chuyện trở nên thay đổi với An khi cha anh bị ám sát và sau đó qua đời. Những biến cố ập đến khiến An phải thận trọng đưa ra các lựa chọn sống còn cho mình.

Phim "Domino - Lối thoát cuối cùng"

Phim cũng gặp phải những hạn chế về kịch bản dù tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: Thuận Nguyễn, Quốc Cường, Huỳnh Anh Tuấn…

Phim "Cu Li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân giữ vị trí thứ 4 với doanh thu hơn 744 triệu đồng. Phim đã từng chinh chiến tại nhiều liên hoan phim quốc tế và giành được giải thưởng lớn như giải thưởng "Phim dài đầu tay xuất sắc" tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 74. Tuy nhiên, do thuộc dòng phim độc lập, nghệ thuật, kén khán giả, tác phẩm không đạt doanh thu kỳ vọng.

Phim "Cu Li không bao giờ khóc"

Nội dung phim kể câu chuyện về bà Nguyện (NSND Minh Châu đóng), trở về Việt Nam từ chuyến đi châu Âu, mang theo hũ tro cốt của chồng cũ và một con cu li của chồng cũ để lại.

Giữa lúc tâm trạng rối bời khó lý giải, bà hay tin cô cháu gái chuẩn bị đám cưới với cậu người yêu kém tuổi một cách đường đột. Tình cờ quen biết một cậu trai trẻ, bà Nguyện rủ cậu cùng đi một chuyến thật xa, hội ngộ những người bạn thân đã nhiều năm bà không liên lạc.

Phim là hành trình bà Nguyện giữ chặt mối dây liên hệ với quá khứ, phác họa đời sống hiện tại với những dư âm phức tạp của biến chuyển xã hội, trong góc nhìn trầm mặc, chiêm nghiệm và thơ ca.

Tác phẩm giữ vị trí thứ 5 là "Trà" của đạo diễn Lê Hoàng. Phim đạt hơn 1,6 tỉ đồng và đã rút khỏi rạp sau 4 ngày chiếu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. "Trà" thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác vấn đề ngoại tình trong hôn nhân. Phim bị chê ở kịch bản thiếu mạch lạc, nhiều điểm chưa thuyết phục.

Cảnh trong phim "Trà"

Những phim doanh thu thấp nối tiếp có: "Án mạng lầu 4" với hơn 1,9 tỉ đồng; "Sáng đèn" với hơn 3,4 tỉ đồng; "B4S - Trước giờ yêu" với hơn 3,8 tỉ đồng; "Móng vuốt" hơn 3,8 tỉ đồng; "Mùa hè đẹp nhất" hơn 4,09 tỉ đồng…