Những phong tục cổ truyền ngày mùng một Tết

Giao thừa là thời khắc đất trời giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Sau lễ cúng giao thừa, mọi người trong gia đình thường cùng nhau xum vầy đón Tết.

Người dân Hà Nội đi chùa lễ Phật ngay sau thời khắc giao thừa năm Bính Ngọ

Sáng mùng một Tết, còn gọi là ngày Chính đán, người Việt thường tổ chức tụ họp đông đủ con cháu để cúng tổ tiên và chúc tết ông bà.

Theo quan niệm của người xưa, cứ năm mới tới mỗi người tăng lên một tuổi bởi vậy ngày mùng một Tết là ngày con cháu chúc thọ ông bà và người cao tuổi trong gia đình.

Những lời chúc tết thường là sức khỏe, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công… Những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau hướng về sự tốt lành.

Sau khi chúc tết trong gia đình, cả nhà sẽ xuất hành đi chúc tết họ hàng, hàng xóm, bạn bè. Xuất hành là lần đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm mới. Người ta tin rằng hướng đi này sẽ có ảnh hưởng tới tương lai của mỗi người trong năm sắp tới. Vì vậy, trước khi xuất hành, một số người chọn ngày, giờ và các phương hướng tốt để mong gặp được các quý nhân, tài thần, hỉ thần…

Mừng tuổi là một phong tục đẹp trong dịp tết. Mỗi khi tết đến xuân về, người lớn thường tặng trẻ em tiền tiêu tết, được gói trong một bao giấy hồng kèm theo là những lời chúc mừng trẻ em ngoan ngoãn, học giỏi. Mừng tuổi còn bao gồm cả việc người trẻ tặng phong bao và chúc mừng người già sống lâu trăm tuổi, thể hiện sự hiếu thảo của con cháu.

Từ xưa đến nay, việc đi lễ đền, chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Đi lễ không chỉ để cầu những điều may mắn cho bản thân, gia đình, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với đức Phật, tổ tiên. Người ta tin rằng, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện những điều an lành, mà còn là để con người tìm đến chốn thanh tịnh, để bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh và cũng là dịp để du xuân, vãn cảnh.