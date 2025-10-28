Những quy định có hiệu lực từ tháng 11-2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Những quy định có hiệu lực từ tháng 11-2025

PHẠM DŨNG

Ít nhất có 4 thông tư, nghị định liên quan mật thiết đến hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 11-2025

Chuyển tiền 500 triệu đồng phải báo cáo

Có hiệu lực từ ngày 1-11, Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước và quốc tế.

Cụ thể, các tổ chức tài chính và đơn vị trung gian thanh toán phải báo cáo cho cơ quan quản lý đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên. Báo cáo yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các bên liên quan, số tài khoản, mục đích và thời gian giao dịch, đồng thời phải được truyền dưới dạng điện tử. Các tổ chức cũng có trách nhiệm rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Thông tư quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu cần có: Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thụ hưởng gồm tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính hoặc mã ngân hàng/mã SWIFT; quốc gia nhận và chuyển tiền. Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch phải có họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc số định danh, địa chỉ thường trú hoặc nơi ở hiện tại và quốc tịch theo giấy tờ giao dịch. Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử gồm tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh, cũng như quốc gia nơi đặt trụ sở. Ngoài ra, báo cáo phải nêu rõ số tài khoản (nếu có), số tiền, loại tiền, số tiền quy đổi ra VNĐ (nếu là ngoại tệ), lý do và mục đích giao dịch, ngày thực hiện cùng mã hoặc số tham chiếu duy nhất của giao dịch. Trường hợp cần thiết, cơ quan phòng, chống rửa tiền có thể yêu cầu bổ sung các thông tin khác phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Thông tư 27 cũng quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định. Cụ thể, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng; mức giá trị các công cụ chuyển nhượng cũng là 400 triệu đồng. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Những quy định có hiệu lực từ tháng 11-2025 - Ảnh 1.

Người dân mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Gặp thiên tai, dịch bệnh không bị coi là trốn đóng BHXH

Có hiệu lực từ ngày 30-11, Nghị định 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH.

Cụ thể, điều 4 nghị định này quy định các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh là: bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động; tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động. Ngoài ra, các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự cũng không bị coi là trốn đóng BHXH.

Quy định về thanh toán không tiền mặt

Có hiệu lực từ ngày 18-11, Thông tư 30/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, khoản 10 điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi điều 1 Thông tư 30/2025/TT-NHNN) quy định giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (đối với cá nhân là công dân Việt Nam); giấy chứng nhận căn cước (đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch).

Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì dùng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thế thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2) (nếu có).

Ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng

Thông tư 33/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì từ ngày 15-11, tổ chức tín dụng được phép nhận và giao vàng miếng cho khách hàng, thực hiện theo từng miếng, thay vì chỉ có Ngân hàng Nhà nước thực hiện như trước đây.

Theo thông tư này thì các ngân hàng thương mại được phép giao nhận vàng miếng với khách hàng kèm theo biên bản giao nhận, hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch. Việc này nhằm bảo đảm tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và chất lượng từng sản phẩm vàng miếng. 

Tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, đặc thù

Nghị định 255/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030, có hiệu lực từ ngày 15-11.

Điều 4 của nghị định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030 như sau:

Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn là dân tộc có tỉ lệ nghèo đa chiều lớn hơn tỉ lệ nghèo đa chiều của dân tộc thiểu số chung cả nước.

Dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc có dân số trong phạm vi toàn quốc dưới 10.000 người (theo dữ liệu quản lý dân cư) và đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau:

Có tỉ lệ nghèo đa chiều lớn hơn tỉ lệ nghèo đa chiều của dân tộc thiểu số chung cả nước;

Có dân số trong phạm vi toàn quốc (theo dữ liệu quản lý dân cư) đang giảm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo