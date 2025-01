Những thói quen giúp "trẻ trung" ở tuổi 70

Theo Science Alert, một nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Viện Karolinska và Đại học Gothenburg (Thụy Điển) cho thấy có nhiều thói quen đơn giản có thể giúp bạn giữ cho bộ não chậm lão hóa, điều có thể quyết định việc bạn có trẻ trung hơn tuổi thực hay không.

Những thói quen giúp giữ gìn sức khỏe não bộ đóng vai trò quan trọng giúp bạn trẻ trung hơn tuổi nhờ sự khỏe mạnh và duy trì được lối sống tích cực - Minh họa AI: Thu Anh

Như chúng ta vẫn quan sát thấy, nhiều người cao tuổi nhưng vẫn tinh anh, nhanh nhạy trong suy nghĩ và sẵn lòng tiếp nhận những cái mới, không bị tác động bởi các vấn đề thần kinh vận động... thường trẻ trung hơn bạn đồng trang lứa.

Để đạt được điều đó, họ cần có một bộ não chậm lão hóa, không bị phủ bóng bởi các vấn đề sức khỏe nổi cộm ví dụ như bệnh Alzheimer hay Parkinson, gây sa sút trí tuệ cũng như ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Và sức khỏe mạch máu là yếu tố tiên quyết để bộ não được trẻ trung, các kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association chỉ ra.

Dữ liệu của 739 người ở tuổi 70 đã được phân tích để xác định điều đó.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một mô hình AI để đánh giá tuổi não từ các lần quét cộng hưởng từ (MRI). Mô hình AI này đã được đào tạo dựa trên hơn 18.000 lần quét của những người không có bất kỳ vấn đề nào về nhận thức.

Sau đó, thông tin từ các mẫu máu được đối chiếu với độ tuổi não được đánh giá, cùng với dữ liệu do các nhà nghiên cứu thu thập về nhiều yếu tố lối sống, tình trạng bệnh lý và các bài kiểm tra nhận thức.

Kết quả chỉ ra 4 thói quen tác động mạnh mẽ nhất đến sức khỏe não bộ: Hoạt động thể chất thường xuyên, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, bỏ hoặc không hút thuốc, kiểm soát được lượng glucose trong máu (đường huyết).

Trong khi đó, những người có bộ não lão hóa nhanh nhất thường có thói quen ít vận động, mắc bệnh tiểu đường hay có tiền sử đột quỵ, lượng đường trong máu cao và mức độ viêm trong máu cao.

Trên thực tế, các bệnh mạn tính làm não "già" hơn nói trên như tiểu đường hay đột quỵ vốn có thể phòng ngừa bằng chính 4 thói quen giúp não khỏe mạnh.

Mối liên hệ với chứng mất trí cũng rất quan trọng: Não "già" hơn làm tăng nguy cơ Alzheimer và các vấn đề tương tự. Và chắc chắn một người bị Alzheimer sẽ khó lòng trẻ trung hơn tuổi.

Vì vậy những phát hiện này cũng gợi ý những cách bảo vệ chống lại nhóm bệnh gây tử vong hàng thứ 7 thế giới này, theo xếp hạng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).