Những tiếng súng ám ảnh toàn cầu

Họ là những du khách đang thong dong ngắm hoàng hôn bên bờ biển, là những người đang vui vẻ ôn lại kỷ niệm cũ cùng bạn bè trong buổi họp lớp, thậm chí là những học sinh, sinh viên đang chú tâm với bài giảng... Bỗng dưng, súng nổ!

Thảm kịch trên bãi biển

Bondi là bãi biển nổi tiếng nhất nước Úc, từng là bối cảnh của loạt chương trình truyền hình thực tế dài tập về những người cứu hộ địa phương có tên gọi "Bondi Rescue". Mỗi năm vào dịp Giáng sinh, du khách từ khắp thế giới đổ về bãi biển ở TP Sydney này để đón ngày lễ đặc biệt của mùa hè Nam Bán cầu.

Hơn một tuần trước Giáng sinh, một lễ hội khác - lễ hội Hanukkah của người Do Thái - cũng khiến Bondi đông đúc không kém. Vào hoàng hôn ngày 14-12, được người dân mô tả là tuyệt đẹp, các gia đình thuộc mọi tín ngưỡng đã tụ tập lại bãi biển này để tham gia các hoạt động vẽ mặt cho trẻ em, ăn kem, xem phim chiếu ngoài trời và đi dạo vườn thú mini. "Rồi hỗn loạn nổ ra. Tiếng súng vang lên trong khi mọi người chạy tán loạn, la hét, kéo nhau trốn vào các tòa nhà, các con hẻm và chui xuống gầm bàn. Khăn tắm, thảm dã ngoại và dép xỏ ngón vương vãi phía sau khi họ bỏ chạy" - hãng tin AP mô tả thời khắc định mệnh, khi hai người đàn ông bắt đầu nã đạn vào đám đông.

Tổng cộng 15 người - độ tuổi từ 10 đến 87 - đã thiệt mạng ngay tại nơi từng được coi như thiên đường du lịch. Nhiều người khác bị thương. Nếu không có 4 vị anh hùng đời thường - những người dũng cảm cố gắng tước súng của các nghi phạm, trong đó 3 người vĩnh viễn ra đi - số thương vong có lẽ còn khủng khiếp hơn. Hình ảnh các di vật của nạn nhân được xếp lại thành hàng, hàng ngàn bó hoa được đặt xuống để tưởng niệm ngay trên bãi cát nhuốm máu sẽ còn ám ảnh người dân TP Sydney, người dân Úc cũng như du khách khắp thế giới rất lâu nữa.

Người dân đặt hoa và thông điệp bên ngoài tòa nhà kỹ thuật Barus và Holley tại Đại học Brown, bang Rhode Island - Mỹ sau vụ xả súng Ảnh: AP

Cuộc truy tìm nghẹt thở

Vào thời điểm thảm kịch Bondi xảy ra ở Úc, cảnh sát ở bang Rhode Island của Mỹ cũng đang phải truy tìm gắt gao một hung thần khác. Vào ngày 13-12, ngày thứ hai của kỳ thi cuối kỳ tại Đại học Brown ở bang này, kẻ xả súng đã tước đi sinh mạng của 2 sinh viên và khiến 9 người khác bị thương.

Theo bản cáo trạng, các nhà điều tra đã thu hồi được "44 vỏ đạn 9 mm đã qua sử dụng, một vỏ đạn chưa bắn và nhiều đầu đạn cùng mảnh vỡ đầu đạn", cho thấy mức độ kinh hoàng của vụ việc. Trong đó, 15 vỏ đạn được phát hiện ở hành lang tòa nhà Barus và Holley và 29 vỏ đạn khác được tìm thấy trong hội trường Tanner, nơi các sinh viên kể lại rằng đã nghe thấy nhiều tiếng súng. Cảnh sát còn tìm thấy 2 băng đạn lớn trong hội trường, với sức chứa khoảng 30 viên mỗi băng.

Cư dân khu vực sống trong lo sợ cho đến tận ngày 18-12, khi cảnh sát tuyên bố tìm ra nghi phạm Claudio Neves Valente (48 tuổi) trong tình trạng đã chết bên trong một nhà kho ở bang New Hampshire. Valente còn là kẻ tình nghi trong vụ sát hại giáo sư Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vài ngày trước vụ xả súng ở Đại học Brown - theo đài CNN.

Đáng cảnh báo, thảm án ở Đại học Brown xảy ra chỉ 2 tuần sau một vụ xả súng kinh hoàng khác tại Mỹ. Tiệc sinh nhật của một đứa trẻ ở TP Stockton, bang California hôm 29-11 đã trở thành bi kịch nghiệt ngã khi một nhóm người mặc đồ đen bắn điên cuồng vào đám đông. Bốn người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em và một thanh niên. 13 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng hạt San Joaquin Patrick Withrow cho biết đã tìm thấy 50 vỏ đạn tại hiện trường, được bắn ra từ ít nhất 5 khẩu súng khác nhau. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nghi phạm nào được tìm thấy. Cảnh sát đang treo thưởng lên đến 130.000 USD cho các thông tin có thể dẫn họ đến với nghi phạm, trong khi người dân thành phố bị bủa vây trong nỗi lo sợ.

Một nạn nhân của vụ xả súng ở bãi biển Bondi, TP Sydney - Úc hôm 14-12 Ảnh: AP

Tiếng súng bất ngờ

Lùi về thêm 6 tuần trước đó, vào ngày 21-10, quán Willie's Bar and Grill trên đảo St. Helena, bang Nam Carolina - Mỹ cũng trải qua một đêm kinh hoàng với 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương do một kẻ xả súng 27 tuổi. Theo lời cảnh sát, nghi phạm Anferny Freeman có một cuộc chạm trán "không thân thiện" với một trong các nạn nhân đã thiệt mạng khi cùng tham gia buổi họp mặt của cựu học sinh Trường Trung học Battery Creek. Hai người này bắt đầu bắn vào nhau giữa đám đông gồm 350 người.

Một tháng trước đó, một kẻ xả súng khác đã áp sát quán bar ven sông ở bang Bắc Carolina - Mỹ, cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến 8 người khác bị thương vào ngày 28-9. Còn vào ngày 27-8, một kẻ xả súng được mô tả là điên loạn đã bắn vào Trường Công giáo Annunciation ở bang Minnesota - Mỹ, khiến 2 đứa trẻ ra đi mãi mãi.

Ngay cả tại Áo, quốc gia mà vấn đề bạo lực học đường hiếm khi được nhắc đến, một trường trung học ở TP Graz, bang Styria cũng nhuốm màu tang thương khi một tay súng cướp đi sinh mạng của 9 học sinh hồi tháng 6. Vụ việc xảy ra giữa buổi sáng, khi các học sinh đang tập trung với bài giảng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết kẻ xả súng là cựu học sinh của trường nhưng chưa tốt nghiệp, hành động một mình, sau đó tự sát. Những người hắn đã bắn bao gồm cả giáo viên và học sinh trong trường. Đây dường như là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nước Áo sau thế chiến II. Cả nước để tang 3 ngày nhưng có lẽ nỗi hoang mang của người dân còn kéo dài rất lâu, bởi Áo là một trong các quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng không hề nhỏ: Gần 30 khẩu súng dân dụng trên mỗi 100 người dân!

Hồi tháng 2 năm nay, một vụ xả súng trường học khác đã xảy ra tại Thụy Điển, với 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tuy các băng đảng tội phạm quả thật có gây rắc rối tại đất nước này nhưng tấn công chết người ở trường học là một điều không ai ngờ đến. Theo Hội đồng Phòng chống Tội phạm quốc gia Thụy Điển, từ năm 2010 đến năm 2022, chỉ có 10 người thiệt mạng trong 7 vụ bạo lực tại trường học.

Cũng trong năm 2025, một loạt vụ xả súng khác được ghi nhận ở Mỹ, nhắm vào những mục tiêu mà ít ai ngờ đến, ví dụ bắn vào các lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ, binh lính xả súng vào đồng đội, với những lý do gần như không thể hiểu nổi. Sự lặp lại của các vụ xả súng cũng diễn ra ở Úc. Hơn 2 tháng trước thảm kịch Bondi, chính tại TP Sydney, một tay súng đã xả khoảng 50-100 viên đạn vào người qua lại và xe cộ trên đường Georges River - một con phố mua sắm đông đúc - từ cửa sổ căn hộ của hắn, khiến 17 người bị thương.



