Tin thêm về người hùng tay không tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc

Theo news.com.au, vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào tối 14-12 tại bãi biển Bondi nổi tiếng của TP Sydney - Úc đã biến người cha hai con Ahmed al Ahmed (43 tuổi), chủ một cửa hàng trái cây địa phương, thành biểu tượng của sự anh hùng.

Ông Ahmed liều mình tước vũ khí của kẻ xả súng giữa công viên Bondi. Ảnh: news.com.au

Theo các đoạn phim ghi lại, ông Ahmed đã mạo hiểm tính mạng tiếp cận từ phía sau một trong các tay súng – Sajid Akram, 50 tuổi – khi tên này đang nã đạn vào đám đông kỷ niệm lễ Hanukkah và tước vũ khí của hắn.

Hành động anh hùng này được giới chức và dư luận toàn cầu ca ngợi là đã ngăn chặn thương vong lớn hơn trong thảm kịch khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Phát biểu về sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ : "Một người rất dũng cảm, đã xông lên tấn công trực tiếp một trong các tay súng và cứu được rất nhiều mạng người. Một người rất dũng cảm hiện phải nằm viện và bị thương nặng".

Tỉ phú Bill Ackman chi 99.999 AUD tri ân người hùng khống chế tay súng tại Bondi. Ảnh: news.com

Tấm gương quả cảm của ông Ahmed al Ahmed nhanh chóng đến tai Bill Ackman, một nhà đầu tư kiêm chủ ngân hàng gốc Do Thái với tài sản hơn 9 tỉ AUD. Ngay lập tức, ông Ackman công khai mong muốn được tưởng thưởng cho người anh hùng và gia đình ông.

Một trang gây quỹ trên GoFundMe có tên "Ủng hộ anh hùng tước vũ khí của kẻ tấn công Bondi" đã được thiết lập.

Tính đến trưa 15-12 (giờ Sydney), trang này đã huy động được hơn 320.000 AUD. Đáng chú ý, khoản đóng góp lớn nhất là 99.999 AU

D đến từ tỉ phú William Ackman.