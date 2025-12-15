Tin thêm về người hùng tay không tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc

Theo news.com.au, vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào tối 14-12 tại bãi biển Bondi nổi tiếng của TP Sydney - Úc đã biến người cha hai con Ahmed al Ahmed (43 tuổi), chủ một cửa hàng trái cây địa phương, thành biểu tượng của sự anh hùng.
Ông Ahmed liều mình tước vũ khí của kẻ xả súng giữa công viên Bondi. Ảnh: news.com.au
Theo các đoạn phim ghi lại, ông Ahmed đã mạo hiểm tính mạng tiếp cận từ phía sau một trong các tay súng – Sajid Akram, 50 tuổi – khi tên này đang nã đạn vào đám đông kỷ niệm lễ Hanukkah và tước vũ khí của hắn.
Hành động anh hùng này được giới chức và dư luận toàn cầu ca ngợi là đã ngăn chặn thương vong lớn hơn trong thảm kịch khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.
Phát biểu về sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ : "Một người rất dũng cảm, đã xông lên tấn công trực tiếp một trong các tay súng và cứu được rất nhiều mạng người. Một người rất dũng cảm hiện phải nằm viện và bị thương nặng".
Tỉ phú Bill Ackman chi 99.999 AUD tri ân người hùng khống chế tay súng tại Bondi. Ảnh: news.com
Tấm gương quả cảm của ông Ahmed al Ahmed nhanh chóng đến tai Bill Ackman, một nhà đầu tư kiêm chủ ngân hàng gốc Do Thái với tài sản hơn 9 tỉ AUD. Ngay lập tức, ông Ackman công khai mong muốn được tưởng thưởng cho người anh hùng và gia đình ông.
Một trang gây quỹ trên GoFundMe có tên "Ủng hộ anh hùng tước vũ khí của kẻ tấn công Bondi" đã được thiết lập.Tính đến trưa 15-12 (giờ Sydney), trang này đã huy động được hơn 320.000 AUD. Đáng chú ý, khoản đóng góp lớn nhất là 99.999 AUD đến từ tỉ phú William Ackman.
Trang gây quỹ viết: "Sau khi chứng kiến hành động phi thường của người anh hùng đã tước vũ khí một trong những kẻ tấn công, một hành động cứu vô số sinh mạng, chúng tôi cảm thấy phải hành động". Ông Ahmed được cho là đã bị bắn hai phát khi đang bảo vệ người khác.
Trên tài khoản X cá nhân, ông Ackman chia sẻ liên kết gây quỹ và trấn an những người ủng hộ rằng: "GoFundMe đảm bảo rằng số tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến người anh hùng".
Ngoài ra, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Úc Anna Paul đã dẫn đầu các khoản quyên góp khác với 15.000 USD và ngôi sao truyền hình Harry Jowsey cũng góp 10.000 USD cho một quỹ khác dành cho ông Ahmed và các nạn nhân.
Ông Mustafa, em họ của Ahmed al Ahmed, chia sẻ với 7News Australia rằng ông Ahmed vẫn đang nằm viện: "Anh ấy bị bắn hai phát, một ở cánh tay và một ở bàn tay và đã phải phẫu thuật. Chúng tôi hy vọng anh ấy ổn, anh ấy là một anh hùng, 100% là một anh hùng".
Hành động quên mình của ông Ahmed, một người Hồi giáo, trong lúc bảo vệ cộng đồng đang tổ chức lễ Hanukkah của người Do Thái, đã tạo nên một tiếng vang đặc biệt.
Tổng biên tập tờ Jerusalem Post, ông Zvika Klein, viết trong bài xã luận: "Nếu có một giải Nobel của người Do Thái cho việc cứu người Do Thái thì ông Ahmed al-Ahmed vừa giành được nó".
Sau hành động dũng cảm, ông Ahmed al Ahmed trở thành biểu tượng toàn cầu, được ủng hộ hàng trăm ngàn AUD. Ảnh: news.com.au
