Giáo dục

Những trường tuyển hơn 1.000 học sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo công bố, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay không nhiều biến động, ngoài một số trường THPT mới được thành lập có chỉ tiêu tuyển sinh tương đối

Chiều 29-4, Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP. 

Theo công bố, các trường có quy mô tuyển sinh lớn nhất (trên 1.000 học sinh) hầu hết tập trung ở các khu vực đông dân cư, và không có khác biệt so với các năm học trước. 

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng tuyển 1.125 học sinh, cao nhất danh sách. Kế đến là  Trường THPT Mạc Đĩnh Chi với1.060 học sinhTrường THPT Hùng Vương tuyển1.035 học sinhTrường THPT Tây Thạnh: 1.035 học sinhTrường THPT Marie Curie: 1.000 học sinh.

Ở chiều ngược lại, một số trường có chỉ tiêu dưới 250 học sinh. Cụ thể, Trường THCS - THPT Thạnh An (Cần Giờ): 60 học sinh, Trường THPT Quốc tế Việt - Úc: 90 học sinhTrường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: 105 học sinhTrường THPT Nam Sài Gòn: 225 học sinh .

Những trường tuyển hơn 1.000 học sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM - Ảnh 1.

Thí sinh tại một kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Đáng chú ý, 5 trường THPT mới vừa thành lập và có quyết định tuyển sinh có lượng chỉ tiêu đáng kể, nằm trong nhóm có chỉ tiêu tuyển sinh cao. 

Cụ thể, Trường THPT Đông Hưng Thuận tuyển 810 chỉ tiêu. Trường THPT phường Tân Phú: 675 chỉ tiêu. Trường THPT tại KV Dĩ An: 720 chỉ tiêu. Trường THPT phường Phú Mỹ: 675 chỉ tiêu. Trường TH, THCS - THPT phường Thới An tuyển 450 chỉ tiêu.

So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các năm trước, các trường "tốp" đầu như THPT Bùi Thị Xuân (700), Lê Quý Đôn (560), hay Nguyễn Thị Minh Khai (845) vẫn duy trì mức chỉ tiêu khá ổn định, không có biến động đột biến 

Việc tăng chỉ tiêu chủ yếu tập trung vào việc xây mới các cơ sở giáo dục tại các quận/huyện đang chịu áp lực tăng dân số cơ học cao.

Ở khối các trường chuyên, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM) với tổng chỉ tiêu chuyên: 525 học sinh .Trong đó, chuyên tiếng Anh: 105 học sinh, toán: 70 học sinh, tiếng Anh (Đề án 5695): 70 học sinh, Ngữ văn: 35 học sinh, Vật lý: 35 học sinh, Hóa học: 70 học sinh, Sinh học: 35 học sinh, Lịch sử: 35 học sinh, Địa lý: 35 học sinh, Tin học: 35 học sinh.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với tổng chỉ tiêu là 805 học sinh. Trong đó, chuyên toán là 105 học sinh, tiếng Anh: 105 học sinh, Ngữ văn: 70 học sinh, Vật lý: 70 học sinh, Hóa học: 70 học sinh, Sinh học: 70 học sinh, tiếng Anh (Đề án 5695): 70 học sinh, Tin học: 70 học sinh, Lịch sử: 35 học sinh, Địa lý: 35 học sinh, tiếng Trung: 35 học sinh, tiếng Pháp: 35 học sinh, tiếng Nhật: 35 học sinh. 

Cao nhất là THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương): 855 học sinh. THPT Bến Cát: 810 học sinh. THPT Võ Minh Đức: 810 học sinh. THPT An Mỹ / Bình Phú - Bình Dương: 810 học sinh.Trường có chỉ tiêu thấp nhất, gồm: THPT Thanh Tuyền: 225 học sinh. THPT Thường Tân: 240 học sinh.

Ở Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, trường có chỉ tiêu cao nhất, gồm: THPT Nguyễn Huệ: 900 học sinh. THPT Phú Mỹ: 900 học sinh. THPT Vũng Tàu: 855 học sinh. Trường có chỉ tiêu thấp nhất, gồm: Trường Phổ thông DTNT tỉnh: 105 học sinh. THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo: 185 học sinh.


NÓNG: TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT toàn thành

NÓNG: TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT toàn thành

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập. Đây là căn cứ quan trọng để đặt, điều chỉnh nguyện vọng lớp 10

TPHCM có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM chiều 29-4 cho biết bổ sung thêm 5 trường THPT công lập, thực hiện tuyển sinh lớp 10 ngay kỳ tuyển sinh năm nay

Chiều nay, TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập

(NLĐO)- Chiều nay, 29-4, Sở GD-ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn TP.

