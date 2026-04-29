TPHCM có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM chiều 29-4 cho biết bổ sung thêm 5 trường THPT công lập, thực hiện tuyển sinh lớp 10 ngay kỳ tuyển sinh năm nay

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, theo định hướng phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn TPHCM, Sở GD-ĐT thông báo bổ sung 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh năm học 2026 - 2027, cụ thể như sau:

TPHCM có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng - Ảnh 1.

Danh sách 5 trường THPT

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong, danh sách 5 trường THPT công lập bổ sung nêu trên sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định, cụ thể: Thời gian bắt đầu từ 14 giờ ngày 4-5 đến  17 giờ ngày 8-5.

Tuy nhiên, các tên trường trong danh sách hiện là tên tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ UBND TP ban hành quyết định đặt tên chính thức. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường nêu trên truy cập hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, tra cứu theo tên trường tạm thời tương ứng tại các phường theo danh sách đã công bố để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

TPHCM có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng - Ảnh 2.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về kỳ thi lớp 10 năm học 2025

Sở GD-ĐT cho biết số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 học sinh, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 học sinh.

So với chỉ tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10 các trường THPT công lập thì dự kiến có khoảng hơn 50.000 học sinh phải tìm hướng đi khác.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo