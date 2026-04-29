TPHCM có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, theo định hướng phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn TPHCM, Sở GD-ĐT thông báo bổ sung 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh năm học 2026 - 2027, cụ thể như sau:

Danh sách 5 trường THPT

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong, danh sách 5 trường THPT công lập bổ sung nêu trên sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định, cụ thể: Thời gian bắt đầu từ 14 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5.

Tuy nhiên, các tên trường trong danh sách hiện là tên tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ UBND TP ban hành quyết định đặt tên chính thức. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường nêu trên truy cập hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, tra cứu theo tên trường tạm thời tương ứng tại các phường theo danh sách đã công bố để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về kỳ thi lớp 10 năm học 2025

Sở GD-ĐT cho biết số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 học sinh, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 học sinh.

So với chỉ tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10 các trường THPT công lập thì dự kiến có khoảng hơn 50.000 học sinh phải tìm hướng đi khác.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6.