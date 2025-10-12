HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Những vận động viên đặc biệt trong giải chạy "Hành trình tiếp sức"

N.Dung

(NLĐO) - Hàng nghìn vận động viên, trong đó có bệnh nhân ung thư đã tham gia giải chạy “Hành trình tiếp sức”, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Sáng 12-10, Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức giải chạy "Hành trình tiếp sức" lần 2, nhằm gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Gần 3.000 vận động viên tham gia các cự ly 3km, 5km và 10km tại khu vực Hồ Tây (TP Hà Nội).

Những vận động viên đặc biệt trong giải chạy "Hành trình tiếp sức" - Ảnh 1.

Nhiều vận động viên tham gia giải chạy đang chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: Trần Hà

Giải chạy lần đầu tổ chức vào tháng 12-2024 đã thu hút hơn 1.500 vận động viên, vận động được 546 triệu đồng, hỗ trợ 102 bệnh nhân ung thư khó khăn. Năm nay, giải tiếp tục với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, giảm gánh nặng chi phí điều trị và lan tỏa tinh thần lạc quan.

Chị Vũ Hoàng A., 56 tuổi (Hà Nội), bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Bệnh viện K, đã có mặt từ rất sớm, hào hứng tham gia giải chạy lần thứ 2.

Chị A. chia sẻ: "Từ khi phát hiện ung thư vú năm 2022, tôi khá lo lắng. Sau phẫu thuật và quá trình hóa, xạ trị, được bác sĩ động viên, sức khỏe tôi đã ổn định hơn nhiều. Tôi tham gia nhiều giải chạy để rèn luyện sức khỏe và tinh thần. Giải chạy "Hành trình tiếp sức" là cơ hội để chúng tôi cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực, tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng ung thư".

Chị Nguyễn Thu H., 59 tuổi (Hà Nội), bệnh nhân ung thư vú di căn xương, đã điều trị hóa chất 10 năm, cũng tham gia giải chạy lần 2. Với chị, mỗi bước chạy không chỉ rèn sức khỏe mà còn tiếp thêm tinh thần lạc quan, kết nối yêu thương với những bệnh nhân đồng cảnh ngộ và niềm tin vượt qua bệnh tật

Những vận động viên đặc biệt trong giải chạy “Hành trình tiếp sức” - Ảnh 2.
Những vận động viên đặc biệt trong giải chạy “Hành trình tiếp sức” - Ảnh 3.
Những vận động viên đặc biệt trong giải chạy “Hành trình tiếp sức” - Ảnh 4.
Những vận động viên đặc biệt trong giải chạy “Hành trình tiếp sức” - Ảnh 5.

Hơn 901 triệu đồng được quyên góp để hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao quà cho những vận động viên xuất sắc và tổng số tiền vận động được hơn 901 triệu đồng, gửi đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bệnh viện K ủng hộ thêm 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10 và 11 vừa qua.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, thắp lên hy vọng cho các bệnh nhân ung thư. Những vận động viên tham gia vì yêu thương, đồng hành cùng các bệnh nhân vượt qua bệnh tật.

Giải chạy "Hành trình tiếp sức" không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, tiếp sức cho những bệnh nhân đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật. Hy vọng thông điệp nhân văn của giải sẽ lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, để mỗi bệnh nhân ung thư luôn nhận được sự đồng hành và yêu thương.

